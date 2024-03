Corrió el Dakar, salió en Nueve Reinas y "reemplazó" a Maradona: la vida del "doble de riesgo" Gustavo Bassi, entre las motos y la actuación

Gustavo Bassi tuvo, en gran parte de su vida, dos trabajos que lo apasionaron: fue doble de riesgo en comerciales, programas de TV y películas y también piloto del Rally Dakar. Leyó guiones y roadbooks y estuvo en tantos sets de filmación como en vivacs.

Hoy, alejado "por falta de tiempo" de ambas pasiones, se dedica de lleno a su emprendimiento familiar "Yamaha Pergamino Motos", aunque su imagen volvió a salir en la pantalla grande el 22 de febrero pasado, cuando se estrenó la remasterización de Nueve Reinas, una de las mejores películas de la historia argentina. En el mundo motor le quedó la espina de no haber continuado en el Dakar, pero hoy admira y disfruta de los hermanos salteños Kevin y Luciano Benavides, los mejores pilotos del país.

"Tuve la posibilidad de trabajar en Peligrosa Obsesión y en La noche del 10, en el que fue mi mejor recuerdo por haber estado a solas con Diego, después de Nueve Reinas, pero antes trabajé en un comercial con Shakira, hice de David Beckham y me vestí de mujer para hacer de Marcela Kloosterboer", dijo Bassi a El Tribuno desde su Pergamino natal.

El motochorro de Nueve Reinas

El piloto protagonizó un rol clave en la película que volvió a la pantalla grande después de 24 años: fue el motochorro que les robó las estampitas a Marcos y Juan (Ricardo Darín y Gastón Pauls, respectivamente) y fue perseguido por Puerto Madero hasta que las tiró al agua en el Río Darsena Sur.

"Para mí fue muy especial salir en la película, porque soy una persona que viene del deporte y se me abrió una puerta que no imaginé. Esa película tiene sentido no solo por ser una de las mas importantes de la historia, sino porque tiene la picardía argentina", sostuvo al tiempo que indicó que pasó "a tener relaciones con Ricardo Darín y Gastón Pauls", aunque lo que más le sorprendió "fue la humildad del director Fabián Bielinsky".

"En el set de filmación me encontré con un director que me dio la posibilidad de escucharme y cambiar el guión de la película

porque iban a ponerme a una mamá con un bebé como parte de los obstáculos y me animé a decirle qué es lo que pondría yo a cambio: dos trabajadores, una cadena, etc. Me pidió que lo acompañe y anotó los detalles. Fue grandioso ver la película, ver la persecución y saber que él (Bielinsky) pudo tomar mi humilde opinión. También fue increíble salir en los créditos", añadió el piloto.

El reemplazo a Diego en La noche del 10

Cinco años después de Nueve Reinas y tras Peligrosa Obsesión, a Bassi le llegó la oportunidad de su vida que fue reemplazar nada menos que a Diego Armando Maradona en La noche del 10, el programa de TV que tuvo el astro en 2005. "Él escapaba de los ingleses que no querían que llegue al programa porque iba a contar la historia del gol con la mano y junto a Adrián Suar, Nancy Dupláa y Nicolás Cabré escapa en moto". El verdadero conductor fue el piloto de Pergamino, quien tuvo la suerte de estar junto a Diego a solas minutos antes del programa.

El piloto de Pergamino reemplazó a Maradona en La noche del 10.

"Ese día estuvieron Manu Ginóbili, Susana Giménez, Ricardo Arjona y ahí estuvimos con mis amigos". Antes estuvo en un comercial de Shakira "cuando recién había salido el hit de Ojos así en el 97 y luego hice de David Beckham y me vestí de mujer para hacer de Marcela Kloosterboer".

Comparó a los Benavides con Valentino Rossi y Michael Schumacher

Bassi corrió en tres oportunidades el Rally Dakar: 2012, 2013 y 2015, aunque no tuvo los resultados que esperaba y cuando pensaba en volver a competir profesionalmente, llegó la pandemia del coronavirus.

Bassi corrió las ediciones 2012, 2013 y 2015 del Rally Dakar.

Sin embargo disfruta de pilotos como Kevin y Luciano Benavides, los salteños que llegaron a la carrera más difícil del mundo muy poco tiempo después de su retiro. "Cada vez que me preguntan por Kevin o Luciano, les digo que Valentino Rossi es argentino, aunque no en el MotoGP sino en el rally raid o son como Michael Schumacher pero no del automovilismo, sino de las motos. Kevin, con su agresividad, y Luciano, que es más pensante aunque con mucha sangre por dentro".

Sobre su frustrado regreso, comentó: "Me quedo una espina porque quería tener un resultado propio, pese a que uno sabe dónde está posicionado".