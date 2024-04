VIDEO El clásico fue todo del albirrojo, y de paso se metió en semifinales

El quince del Jockey Club se aseguró un lugar en las semifinales de la Liga Norte Grande de rugby al vencer a Gimnasia y Tiro, en el clásico con mayor historia de Salta, por 33 a 12 en condición de visitante. En una tarde gris y lluviosa, el calor lo pusieron las hinchadas de ambas parcialidades en Altos de Medeiros, para darle colorido a un encuentro que se viene palpitando desde hace una semana.

El albirrojo dominó prácticamente todo el cotejo, solo tuvo un lapso de diez minutos en el segundo tiempo que posibilitó que el albo se acercará en el marcador, pero nunca estuvo en peligro su triunfo. Jockey mantiene su invicto y es el único líder con 22 puntos, a falta de dos fechas para el cierre de la primera fase.

Si algo distingue al Jockey es el juego veloz que realiza por las puntas y ayer no fue la excepción. Maneja la ovalada por el medio y cuando se abre el hueco habilita a sus wines o centros para la corrida final hacia el ingoal.

Así pasó con los dos tries que marcó en la etapa inicial. Primero sacó provecho de la velocidad de Baltazar García para atacar por el sector izquierdo y luego fue el turno del Tomás Juárez para ir por derecha a todo ritmo. Ambas jugadas fueron completadas por Santiago "Colo" Larrieu para la jugada de siete puntos. Al descanso se fue ganando el albirrojo por 14 a 0.

En el complemento pasó algo similar, ya que García quebró con su rapidez la defensa de Gimnasia y llegó al ingoal con poca marca. Más tarde apareció la potencia de Álvaro Prieto para el cuarto try de la visita.

Gimnasia esbozó reacción con un try penal y otro try de Ricardo Salim, pero no fue más que eso. Ya sobre el final, Nicolás Dávalos llegó al quinto try del Jockey quebrando la línea defensiva del local bajo los postes.

El conjunto de la rotonda de Limache ya está en semifinales, sigue firme en sus objetivos de conseguir el título y lograr una de las dos plazas que están en juego para zona campeonato del próximo Regional del NOA.

La U goleó a los federales y Tigres no pudo ante Old Lions

La quinta fecha de la Liga Norte Grande de rugby se completó con otros tres encuentros. Además del duelo entre Gimnasia y Jockey, la jornada también dejó el enfrentamiento entre otros dos clubes de nuestra ciudad: Universitario RC y Tiro Federal.

La U se quedó con un cómodo triunfo por 59 a 5 en su sede de El Huaico ante los federales, que siguen sin ganar en la competencia, que tiene como protagonistas a clubes de Salta y de Santiago del Estero.

El equipo verde sacó una buena diferencia de puntos con respecto a sus perseguidores y por ahora se mantiene en el lote de los cuatro equipos que accederán a las semifinales.

Una vez más los hermanos Mariano, Gonzalo, Ezequiel y Ramiro García Ascárate tuvieron amplia participación en el marcador final anotando 37 de los 59 puntos de su equipo.

Tigres RC fue el otro equipo salteño que tuvo acción en la jornada de ayer. El quince de San Lorenzo se presentó en Santiago del Estero, donde enfrentó a Old Lions y cayó por 23 a 6 luego de un parejo primer tiempo.

La quinta fecha se completó con la goleada 52 a 17 de Santiago Lawn Tennis frente a Santiago Rugby, el único equipo sin puntos del certamen regional.