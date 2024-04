VIDEO Max Verstappen imparable: Conquistó China y consiguió su carta victoria en el año en la Fórmula 1

El triple campeón de la Fórmula Uno Max Verstappen ganó hoy el primer Gran Premio de China realizado tras cinco años, con Lando Norris, de McLaren, terminando en un sorprendente segundo lugar para negar al dominante equipo Red Bull el uno-dos.

La aplastante victoria desde la pole position, en un circuito de Shanghái que albergó por última vez un gran premio en 2019, fue la cuarta de Verstappen en cinco carreras en 2024 y llegó después de que también ganara el primer sprint de la temporada el sábado.

Su compañero mexicano Sergio Pérez, el rival más cercano de Verstappen en el campeonato pero ahora 25 puntos por detrás, completó el podio después de una carrera en seco en la que el coche de seguridad salió dos veces y comprometió su desempeño.

Charles Leclerc, de Ferrari, y Carlos Sainz terminaron cuarto y quinto, respectivamente, con George Russell, de Mercedes, sexto, y Fernando Alonso, de Aston Martin, séptimo, con un punto extra por vuelta rápida.

La victoria fue la 58 de la carrera de Verstappen y Shanghái se convirtió en la pista 26 en la que consiguió el triunfo,

"Ha sido increíble. Creo que hemos sido increíblemente rápidos todo el fin de semana. Fue un placer conducir", dijo el piloto de 26 años, que llegó a la bandera a cuadros con 13,773 segundos de ventaja sobre Norris. Y agregó: "El coche iba básicamente sobre rieles y podía hacer lo que quisiera con él".

El jefe del equipo, Christian Horner, resumió la situación describiendo a Verstappen, que ganó todas las carreras que terminó este año, como un hombre que conduce "en otro planeta".

Red Bull tiene ahora 44 puntos de ventaja sobre Ferrari en la clasificación de constructores. Norris se aseguró de que China fuera la primera carrera de la temporada sin que un equipo termine primero y segundo -Ferrari había conseguido el doblete en Australia y Red Bull el resto- con el podio 15 de su carrera y el octavo segundo puesto.

"No me esperaba lo de hoy en absoluto", manifestó el británico, que salía cuarto en la parrilla y fue elegido Piloto del Día. "Lo tenía todo preparado para irme a casa pronto y no estar en el podio, así que es una agradable sorpresa", añadió.

En esa línea, continuó: "Hice una apuesta a cuánto quedaríamos por detrás de los Ferrari hoy. Pensé que a 35 segundos y me equivoqué mucho. Así que contento de equivocarme conmigo mismo y con mis propias apuestas".