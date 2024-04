Gimnasia y Tiro se instaló en "La Feliz"

Gimnasia y Tiro, en su búsqueda de volver a la victoria, se instaló en Mar del Plata a la espera del duelo con Aldosivi, al que enfrentará mañana en el estadio José María Minella, desde las 17, por la décima fecha de la Primera Nacional.

La delegación encabezada por Rubén Darío Forestello, luego de un largo y agotador viaje, tendrá su última práctica en "La Feliz" en las instalaciones del Club Alvarado, institución por la que supo pasar el técnico millonario.

Yagui Forestello terminará de definir la única duda que tendría en el once titular; ¿quién será el elegido para ocupar el carril derecho del mediocampo frente a un rival que viene el alza e intentará dejar los tres puntos en casa?.

El albo viene de igualar de forma agónica ante Estudiantes de Río Cuarto (Córdoba), la fecha pasada en el Gigante, mientras que el tiburón venció, en condición de visitante, Mitre de Santiago del Estero 1 a 0.

Por otra parte, San Telmo, uno de los líderes de la zona B, con la obligación de ganar para no perder ese privilegio, recibirá hoy a Chaco For Ever, a partir de las 15.30, en la continuidad de la décima fecha.

Almirante Brown chocará con Morón, a las 14.30, y Def. Unidos con Brown (A), desde las 15.30.