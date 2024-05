Juventud sufrió una dura derrota en Corrientes

Juventud Antoniana sufrió anoche una dura derrota frente a Boca Unidos en Corrientes por 1 a 0, que lo dejó en la penúltima ubicación de la zona 4 del torneo Federal A.

El santo pagó caro el esquema conservador que presentó para enfrentar al aurirrojo correntino. Además, sintió las ausencias de jugadores como Ignacio Schell Grané y Walter Bracamonte, en la mitad de la cancha, y los cambios a los que recurrió Horacio Montemurro no respondieron en la medida esperada.

Boca Unidos se dio cuenta de que el conjunto salteño no podía hacer pie en el campo de juego. Y a la mala noche que tuvo el once antoniano se sumó el mal estado de la cancha, muy pesada, y que no ayudó para que Lihué Prichoda realice su presentación de una mejor forma defendiendo estos colores.

Juventud estuvo partido en dos porque la pelota nunca les llegó limpia a Enzo Vargas y al Toro Vicedo, quienes debían bajar unos metros para tomar contacto con el balón. Un desacierto que facilitó el trabajo defensivo del dueño de casa, que en la faz ofensiva contó con posibilidades de convertir, pero Guillermo Bachke, mientras pudo, intervino con acierto para mantener su arco en cero.

Se animó un "poquito" el equipo antoniano en la segunda etapa con los cambios que introdujo Montemurro, pero seguía careciendo de profundidad y se vio perjudicado por la expulsión de Martín Correa.

Con diez jugadores, Juventud retraso sus líneas hasta Bachke y le entregó por completo la iniciativa a Boca Unidos, que se lanzó en la búsqueda del abrir el marcador y lo consiguió con el juego aéreo, cuando Martín Ojeda, con golpe de cabeza, venció a Bachke.

Ahora la dirigencia antoniana evaluará si Montemurro sigue en el cargo o no.