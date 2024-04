Día negro para Los Pumas 7: derrotas y lesión de Moneta

El debut de Los Pumas 7 en el Seven de Hong Kong no fue auspicioso. No lo fue únicamente por la caída inaugural ante Estados Unidos por 14 a 10 -un rival con el que había perdido por última vez hace cinco años- ni el lapidario 22 a 0 del segundo acto ante Nueva Zelanda, sino porque se confirmó que Marcos Moneta se fracturó el peroné derecho.

El debut de Los Pumas 7 en el Seven de Hong Kong no fue auspicioso. No lo fue únicamente por la caída inaugural ante Estados Unidos por 14 a 10 -un rival con el que había perdido por última vez hace cinco años- ni el lapidario 22 a 0 del segundo acto ante Nueva Zelanda, sino porque se confirmó que Marcos Moneta se fracturó el peroné derecho.

El back y figura del seleccionado no seguirá en el torneo y viajará a Buenos Aires para que el cuerpo médico de la Unión Argentina de Rugby (UAR) defina los pasos a seguir, principalmente por la recuperación de cara a los Juegos Olímpicos de Paris de este año, el principal objetivo para el equipo que conduce Santiago Gómez Cora.

Poco después del kick off Rodrigo Isgró se llevó puesta la pierna derecha de Moneta, que no vio venir el choque, e inmediatamente sintió un dolor que demandó la asistencia del cuerpo médico en cancha, quienes por cautela recomendaron que no siguiera el partido.

Algunas horas después se conoció el parte médico que confirmó la fractura en la pierna derecha del Rayo, que fue reemplazado por Agustín Fraga. Para el segundo partido Gómez Cora ubicó a Alfonso Latorre entre los suplentes para rearmar el equipo.

Luego de ambos partidos, Matías Osadczuk, capitán del seleccionado nacional en esta etapa, habló acerca de este arranque negativo en el torneo: "No es lo que esperábamos, pero el seven es así, son detalles, correcciones, errores... a todos los equipos les puede pasar. No vemos como algo malo perder, sino que todo lo contrario, es en donde uno más aprende. Lo mejor que tiene este grupo es el cómo se repone de los resultados negativos".

Pese a las derrotas y la baja sufrida en Hong Kong, Los Pumas ya tienen asegurado su lugar en la Gran Final de Madrid, a la que clasificarán ocho de los 12 equipos que participan del certamen.

Completadas cinco de las siete etapas del Seven, el octeto que se clasifica hoy está liderado por la Argentina con 90 puntos, seguida de Irlanda (70); Fiji (64), Francia (56), Australia (55), Nueva Zelanda (53); Sudáfrica (48) y Estados Unidos (36).

De momento, los cuatro que quedan afuera de la clasificación son Gran Bretaña (35 puntos); España (27), Samoa (24) y Canadá (12).

El seleccionado argentino buscará hoy contra Gran Bretaña remontar lo que hasta ahora viene siendo un torneo con un inicio complicado. Por su parte, su rival necesita sumar más puntos y mejorar su posición en torno a la clasificación para las finales de Madrid.