La importancia de hacer ópera en Salta

La ópera es un arte que trasciende las barreras del tiempo y del espacio, llevando consigo la esencia de la cultura y la expresión humana en su forma más sublime. Es un género que ha perdurado a lo largo de los siglos, cautivando a audiencias de todas las edades y trasfondos culturales. En la Provincia de Salta, el reciente e incuestionable éxito de recaudación que obtuvo la ópera "Carmen" en el Teatro Provincial es un testimonio vivo de la poderosa conexión que este arte establece con el público.

La importancia de la ópera para los pueblos radica en su capacidad para contar historias simples y complejas, y a veces hasta controvertidas, a través de la combinación única de música, drama y expresión visual. En un mundo donde las barreras lingüísticas y culturales pueden parecer insuperables, la ópera emerge como un lenguaje universal que trasciende las fronteras y une a las personas en una experiencia colectiva de belleza y emoción.

Giacomo Puccini, uno de los grandes maestros del género y de quien este 2024 recordamos el centenario de su fallecimiento, dejó un legado musical incomparable que continúa resonando con intensidad en el corazón de la humanidad. Sus óperas, como "La Bohème", "Tosca", "Madama Butterfly" y "Turandot", sin olvidar su delicioso "Trittico", son testimonios de su genio creativo y su capacidad para capturar la complejidad de la experiencia humana a través de la música. La riqueza emocional de sus melodías, combinada con la profundidad de sus personajes y la maestría de su escritura vocal, hacen de sus obras un tesoro inestimable en el repertorio operístico.

La necesidad de poner en escena las óperas de Puccini en particular y otros autores en general radica en su relevancia continua en el panorama cultural de nuestra tierra. Estas obras maestras no solo nos transportan a mundos imaginarios llenos de pasión y tragedia, sino que también nos invitan a reflexionar sobre temas universales como el amor, el sacrificio y la redención. Su música, impregnada de belleza y emoción, trasciende ese entramado de espacio-tiempo al que me refería al principio, y resuena con fuerza en el alma del espectador mucho después de que caiga el telón.

Además, la puesta en escena de óperas clásicas en la Provincia de Salta no solo enriquecería la vida cultural de la comunidad, sino que también fomentaría un mayor aprecio por el arte y la música entre las generaciones futuras. La experiencia de presenciar una ópera en vivo es incomparable, y al ofrecer estas obras maestras al público local, se abrirían nuevas puertas hacia el descubrimiento y la apreciación del vasto y diverso mundo de la ópera. La demanda, a la luz de los datos, existe y es enorme. Realizar óperas clásicas en la Provincia de Salta no solo enriquecería la vida cultural de la comunidad, sino que también tendría un impacto positivo en la economía local. La ópera atrae a un público diverso, tanto local como turistas, que contribuiría significativamente al sector turístico y de servicios de la provincia. La realización de producciones operísticas de alta calidad requeriría la contratación de personal especializado, como cantantes, músicos, directores escénicos, diseñadores de vestuario y escenografía, entre otros. Esto generaría empleo en la industria cultural y creativa, así como en sectores relacionados, como la hostelería, la restauración y el transporte. Esto no solo beneficiaría a las empresas locales, sino que también aumentaría los ingresos fiscales para el gobierno provincial.

La promoción de la ópera entre las generaciones futuras también podría tener un impacto económico positivo a largo plazo. El fomento de un mayor aprecio por el arte y la música entre los jóvenes podría estimular el desarrollo de talentos locales en estos campos. Actualmente ya existen algunos de estos talentos pero bien podrían multiplicarse, creando nuevas oportunidades económicas en el sector creativo, artístico y cultural.

Sólo es cuestión de que aquellos que deciden sobre los fondos destinados a estas expresiones, reflexionen sobre cuál es el futuro cultural que quieren para Salta contando de antemano con la garantía de que sólo encontraran como resultante de su inversión una riqueza segura y una prosperidad vibrante y sostenida.

*Miembro de la Asociación de Críticos Musicales de Argentina