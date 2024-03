Oscar 2024 en VIVO. "Oppenheimer" ganó el Oscar a mejor película

Este domingo se otorgaron los premios Oscar 2024. La edición 96° de la entrega de estatuillas, que tuvo lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles y contó con la conducción de Jimmy Kimmel, tuvo como protagonista a la biopic protagonizada por Cillian Murphy y dirigida por Christopher Nolan. Fue la película que más arrasó, ya que obtuvo siete galardones de las trece candidaturas en las que competía.

Si bien la aclamada biopic fue la más nominada de la noche, el premio mayor tambaleaba porque Pobres Criaturas, del griego Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone, fue la segunda más nominada (finalmente obtuvo cuatro estatuillas) y era una de las preferidas del público.

El premio fue anunciado por el reconocido actor Al Pacino, quien protagonizó un insólito momento. Antes de presentarlo, Jimmy Kimmel bromeó con el fatídico momento que ocurrió en los Oscar 2017, cuando hubo una confesión entre La La Land y Moonlight por la estatuilla a Mejor película.

Tras esto, sin preparar el clima de anuncio de ganador, como lo suele hacer el resto de los presentadores, el protagonista de El Padrino dijo: “Mis ojos ven Oppenheimer. Sí, sí. Oppenheimer”. En ese mismo segundo, no hubo gritos ni festejos, porque no habían entendido quién había ganado. Pero luego de unos segundos, el equipo de la cinta de Nolan se levantó de sus sillas para subirse al escenario y festejar.

Los ganadores de los Premios Oscar 2024

23.24 'Oppenheimer' gana como mejor película

Oppenheimer triunfa en la 96ª edición de los Oscar al llevarse el premio mayor de mejor película y sumar siete estatuillas en total. La victoria de la película biográfica del creador de la bomba atómica, Robert Oppenheimer, estaba prevista desde el comienzo de la temporada de premios cuando triunfó en los Globos de Oro, los Bafta y los premios de los sindicatos. Nolan gana su segundo Oscar y su esposa y productra Ema Thomas el primero.

23.17 Emma Stone gana el Oscar a mejor actriz por 'Pobres criaturas'

Emma Stone, interpretando a Bella Baxter en Pobres criaturas, ganó el Oscar a mejor actriz.

23.08 Christopher Nolan gana el Oscar a mejor dirección

El director británico-estadounidense consiguió su primer Oscar gracias a Oppenheimer. La Academia premia a un defensor del cine que se ve en salas y con la mejor experiencia posible que las herramientas cinematográficas permiten. Nolan consiguió su primera estatuilla en su octava nominación. Sus primeras candidaturas fueron como guionista, en Memento y Origen.

23.01 Cillian Murphy gana el Oscar a mejor actor protagonista por "Oppenheimer"

El irlandés Cillian Murphy se lleva el Oscar a mejor actor por Oppenheimer. Desde el principio de la temporada fue el gran favorito en esta categoría. El actor es el primer irlandés en obtener el premio en esta categoría. En el escenario fue presentado, ya que cada candidato de categoría interpretativa era alabado por un ganador previo, por Ben Kingsley.

22.45 "Barbie" gana su primer Oscar con mejor canción

Después de triunfar en los Grammy como mejor canción el pasado 5 de febrero, Billie Eilish logra otro triunfo ahora en los Oscar, junto al compositor Finneas O'Connell.

22.38 "Oppenheimer" se lleva el Oscar a mejor banda sonora

El sueco Ludwig Göransson, por su partitura para Oppenheimer, ganó el Oscar a mejor banda sonora y logra su segunda estatuilla por Black Panther.

22.31 Oscar a mejor sonido para "La zona de interés"

El equipo conformado por Tarn Willers y Johnnie Burn consiguieron la segunda estatuilla para La zona de interés.

22.29 "La maravillosa historia de Henry Sugar" gana el Oscar a mejor corto de ficción

La maravillosa historia de Henry Sugar, de Wes Anderson, que ha adaptado a Roald Dahl gracias a Netflix se llevó el Oscar a mejor cortometraje de animación. Anderson consiguió su primera estatuilla tras ocho animaciones, justo como Nolan. El cineasta no estaba presente en la sala,

22.16 Tercer Oscar para 'Oppenheimer': gana en mejor dirección de fotografía

Hoyte van Hoytema gana mejor dirección de fotografía por Oppenheimer.

22.14 "20 días en Mariúpol" se lleva el Oscar a mejor largo documental

20 días en Mariúpol, de Mstyslav Chernov, se ganó el Oscar a mejor largo documental. Chernov cuenta la invasión rusa de esa ciudad. Es el primer Oscar de la historia de Ucrania. En el escenario, Chernov dijo: "Seré el primer director en este escenario que diga que jamás hubiera querido hacer su película". Habló de los asesinos, pero también que "el pasado no se puede cambiar". Por eso, a un patio de butacas "lleno de talento, les pido que nunca se olvide esto, porque el cine es memoria. Gracias a Ucrania".

22.06 "The Last Repair Shop" gana el Oscar a mejor cortometraje documental

The Last Repair Shop, de Kris Bowers y Ben Proudfoot, se lleva el Oscar a mejor corto documental, tras haber hecho una buena campaña en EE UU con su retrato de unos reparadores de instrumentos musicales de escuelas públicas en Los Ángeles.

21.58 "Oppenheimer" se lleva el Oscar de mejor montaje

El montaje de Jennifer Lame en Oppenheimer suma el segundo galardón para la favorita de la noche.

21.54 "Godzilla Minus One" se lleva el Oscar a mejores efectos visuales

La película japonesa Godzilla Minus One se llevó el Oscar a mejores efectos visuales. Lo más curioso es que el presupuesto de este film es de tan solo 15 millones de dólares, cuando otros rivales tenían presupuestos de 10 o 20 veces mayores, como Guardianes de la Galaxia. Volumen 3. El filme traslada a la criatura, emperadora de los kaijū, a la posguerra nipona de finales de los cuarenta. Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi y Tatsuji Nojima son los responsables de este impresionante trabajo.

21.46 Robert Downey Jr. gana como mejor actor de reparto y consigue su primer Oscar

Robert Downey Jr. consigue su primer Oscar gracias a su interpretación del político, empresario y exsecretario de Comercio de Estados Unidos, Lewis Strauss. Su personaje es el antagonista de la película "Oppenheimer" pero lo encarna de una manera frágil y empática. Esta fue su tercera nominación después de ser candidato en 1993 con Chaplin y en 2009 con Tropic Thunder.

21.23 'La zona de interés', ganó el Oscar a mejor película internacional

La zona de interés, de Jonathan Glazer, ganó por primera vez para Reino Unido el Oscar a mejor película internacional. En los últimos días, había crecido la ola de La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona, pero no pudo ser. La zona de interés se basa en la novela homónima de Martin Amis, que falleció el mismo día en que se estrenó este filme en el festival de Cannes.

21.16 Tercer Oscar consecutivo para "Pobres Criaturas" con el premio a mejor vestuario

El noveno largometraje del griego Yorgos Lanthimos acumula su tercer premio al ganar mejor vestuario.

21.13 "Pobres Criaturas" gana su segundo Oscar de la noche en mejor diseño de producción

Con una labor de James Price, Shona Heath y Zsuzsa Mihalek, "Pobres Criaturas" le ganó el Oscar a mejor diseño de producción a "Barbie".

21.04 "Pobres Criaturas" le gana el Oscar a mejor maquillaje a "La sociedad de la nieve"

Pobres criaturas se lleva el primer premio de los once a los que está nominada. Lo más destacado es el trabajo de prótesis del doctor Baxter (interpretado por Willem Dafoe).

21.00 Billie Eilish emocionó a todos con "What Was I Made For?"

En medio de la premiación, la cantante interpretó la canción "What Was I Made For?" , nominada a mejor banda sonora por la película "Barbie".

20.54 "American Fiction" se lleva el Oscar al mejor guion adaptado

American Fiction, la adaptación que hizo Cord Jefferson de la novela Erasure), del novelista posmoderno Percival Everett, uno de los autores más singulares de la narrativa estadounidense actual, ha obtenido el segundo premio de escritura fílmica de esta noche. Jefferson es el guionista de series como Estación Once o Watchmen,

20.48 "Anatomía de una caída" gana el Oscar a mejor guion original

La película francesa se lleva el primero de los cinco premios a los que está nominada. La historia fue escrita por la directora Justine Triet y su pareja, el actor y director Arthur Harari, quienes se han convertido en los primeros franceses en llevarse un Oscar por un guion. La película se divide en dos partes bien definidas: una en la que se construye la escena del crimen y la otra donde se desarrolla un drama judicial.

20.43 'El chico y la garza' se lleva el Oscar a mejor largo de animación

El chico y la garza, de Hayao Miyazaki, posible último trabajo del maestro japonés, ganó el Oscar a mejor largo de animación. Es el segundo premio Oscar para Miyazaki, que lo ganó con El viaje de Chihiro, las dos únicas películas no en inglés que se han llevado esta estatuilla. Es la primera sorpresa de la noche, tras derrotar a la favorita, Spider-Man: cruzando el universo y a Robot Dreams, de Pablo Berger.

20.40 'War Is Over! gana como mejor corto de animación

La historia antibelicista sobre dos soldados que juegan una partida de ajedrez, en un frente de la Primera Guerra Mundial, a través de una paloma mensajera se ha llevado el galardón a mejor corto animado. La obra está producida por Sean Lenon, hijo de John Lenon y Yoko Ono y está basado en la canción del beatle, Happy Xmas (War Is Over).

20.18 El primer premio: Da'Vine Joy Randolph como mejor actriz de reparto

Tras el monólogo de Jimmy Kimmel, empezaron a entregar los premios. Cada una de las nominadas fue preseneada por actrices. Y como mejor actriz de reparto la ganadora fue Da'Vine Joy Randolph, por Los que se quedan. Lo anunció la ganadora del año pasado, Jamie Lee Curtis. "Durante tanto tiempo siempre quise ser diferente y ahora me doy cuenta que solo debo ser yo misma, les les agradezco por verme". dijo la actriz al recibir su Oscar.