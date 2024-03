Las vacaciones de Karina Jelinek y Flor Parise en las playas de Miami, en fotos

Karina Jelinek está muy cerca de cumplir 43 años -ocurrirá el próximo 22 de marzo- y así decidió tomarse unas vacaciones en compañía de su novia Flor Parise. ¿El destino? Las playas de Miami. Allí la pareja fue captada en actitud divertida y relajada, a los mimos sobre la arena y debajo del sol de la conocida ciudad ubicada en la costa este de los Estados Unidos.

Según los testigos, las mujeres aprovecharon la jornada para tomar sol, sacarse selfies entre ellas y también para beber dos botellas de vino rosado durante la tarde de playa. En cuanto al look, Jelinek optó por una microbikini negra, debajo de una pollera larga estampada en naranja y verde, un cinturón rosa, un sombrero y una camisa blanca que usó desabrochada, apenas anudada. Por su parte, Parise fue a la playa toda de negro, con un pareo, un top al tono, lentes de sol y sandalias de una conocida marca de lujo.

A fines de noviembre y en el marco del Bailando 2023 (América), Karina estuvo de invitada en el programa que conducía Marcelo Tinelli al participar de la salsa de a tres como invitada de Kennys Palacios y su bailarina Morena Sánchez.

Mientras la mediática estaba al aire, su novia Flor Parise se encontraba en los pasillos del canal viendo el programa. La cámara de Intrusos las encontró y pudo conseguir el testimonio de las dos y fue la primera nota pública que dieron después de varios años de amor.

Tímida

Al día siguiente y al aire de Intrusos (América) dieron a conocer la entrevista y el testimonio tanto de Flor como de Karina. “Ay no perdón, me da mucha verguenza de verdad, no quiero, gracias”, le dijo Parise a Gonzalo Vázquez, el notero del ciclo de América, quien insistió para tener algún textual: “Sí está todo super bien con Kari”, confesó Flor y volvió a argumentar su postura. “Soy muy tímida, no me gusta la exposición, la voy a ver desde acá que se ve mejor”, agregó mientras corría su mirada hacia el monitor donde se estaba llevando adelante el ciclo en vivo.

Una vez que terminó la presentación, Karina salió de la pista para darle lugar a otra pareja y cuando ingresó a los pasillos, el cronista fue en búsqueda de su palabra y la consiguió. “Estuvimos hablando con Flor recién, nos dijo que no le gustaba, que era muy tímida”, le comentó el cronista a lo que Jelinek acotó: “Ay sí, es lo peor que le podrías haber hecho”, aclaró.

Vázquez le comentó algunas declaraciones de su pareja: “Sí igual nos dijo que ya estando acá haciéndote el aguante era un montón y que eso es lo importante”, en tanto Karina sumó: “Obvio, tal cual. Estamos súper bien, muy contentas”.

Mediática

En ese sentido, durante su participación en la pista, la mediática también habló de todo y cuando le preguntaron por su romance con Flor Parise quien se encontraba en los pasillos acompañándola pero no quería salir al aire, contestó con buena onda.

Fue Ángel de Brito, jurado del certamen quien le consultó si Flor era celosa. “No hablo de ella”, sostuvo Jelinek a lo que el periodista de LAM insistió: “Pero ya hablaste de ella antes”. Al escucharlos, el conductor participó: “¿No está Flor acá?”, quiso saber a lo que Marcelo Polino contestó: “Sí, vino, vino”, sostuvo mientras la influencer se reía incómoda con el momento.

“¿Dónde está? La queremos ver”, agregó Marcela Feudale. En tanto Karina aclaró: “No le gusta la exposición, es bajo perfil”. “Pero igual, queremos verla”, insistió la locutora. “De hecho, hicimos la tapa de revista juntas”,agregó Karina a lo que Ángel sumó: “Pero hicieron la tapa y no querés hablar, no entiendo”.

Por último, Jelinek habló bien de su pareja: “Para mí, es un placer estar con ella, es muy buena persona y nos re divertimos. Hace mucho que estamos juntas”, cerró la influencer.