"Anatomía de una caída" y "La zona de interés", del Oscar 2024 a Prime Video

La temporada de los Oscar 2024 terminó con la revelación de los ganadores el pasado 10 de marzo. "Oppenheimer" fue la más reconocida en la 96° edición, acumuló 7 estatuillas, entre ellas, mejor película, mejor dirección y mejor actor. No fue el único filme celebrado. "Anatomía de una caída" ("Anatomy of a Fall") y "Zona de interés" ("The Zone of Interest") son los dos largometrajes extranjeros que se llevaron trofeos.

Prime Video anunció que ambos títulos llegarán a su catálogo en streaming. "Anatomía..." lo hará el jueves 21 de marzo, en tanto que "Zona...", el domingo 31.

"La zona de interés", de Jonathan Glazer, fue la mejor película internacional de los Oscar.

Dirigida por Justine Triet, "Anatomía de una caída" es una producción ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cine de Venecia, dos Globos de Oro, un premio de la Crítica Cinematográfica y un BAFTA. No fue seleccionada por Francia para representar al país en mejor película extranjera en los Oscar. Aun así, la Academia le otorgó el reconocimiento a Mejor guion original.

La película narra la compleja historia dos escritores, Sandra y Samuel, quienes junto a su hijo Daniel, de 11 años, se mudan a los Alpes de Francia en busca de tranquilidad. Sin embargo, la muerte del esposo en un supuesto accidente desencadena en una odisea legal. A través de un guion que evita lecciones morales, Triet y su coescritor, Arthur Harari, se sumergen en una autopsia del matrimonio y el concepto patriarcal que implica.

Otra mirada

"Zona de interés", de Jonathan Glazer, obtuvo la mención a Mejor película internacional, marcando la primera victoria para el Reino Unido en dicha categoría. La trama ubica al espectador al interior de la residencia de Rudolf Höss, comandante nazi de Auschwitz. Con una cámara omnipresente, conocemos la vida cotidiana de la familia, que vive con una inquietante y terrorífica paz, ignorando las atrocidades del holocausto que ocurre a tan solo unos metros.

Durante su discurso de aceptación, Glazer hizo un paralelismo entre la temática de la película y la guerra Israel-Gaza, enfatizando cómo "muestra a dónde lleva la deshumanización en su peor expresión". Además, aprovechó la ocasión para invitar a la reflexión acerca de los horrores cometidos en el pasado y su repercusión en los conflictos actuales.

Sandra Hüller

Además de que ambas producciones fueron realizadas fuera de Hollywood y nominadas a los premios de Hollywood, su otro elemento en común es Sandra Hüller. Nacida en 1978, la actriz alemana interpreta tanto en "Anatomía de una caída" y en "Zona de interés" a mujeres complejas, indescifrables e inaprensibles.

"Es una gran bendición que ambos corran al mismo tiempo y que pueda descubrir muchas más cosas sobre mi trabajo y lo que la gente piensa al respecto. Para mí es como un regalo", dijo en una entrevista con The Wrap.

Hüller, radicada en Berlín, participó en "En los pasillos", "Prometo volver" y "Toni Erdmann".

El próximo proyecto de Hüller es "Two To One", dirigido por Natja Brunckhorst, una comedia que retrata a una familia rebelde que encuentra millones de marcos (antigua moneda alemana) en plena agitación de la unión monetaria europea en 1990.

Familias y contextos

"Zona de interés" se basa en la novela homónima de Martin Amis, profundizando en temas como la negación y la banalidad del mal, originalmente planteados por la filósofa Hannah Arendt. Además, se abarcan las justificaciones de los protagonistas, Rudolf y su esposa, Hedwig Höss, frente a su propia monstruosidad, adentrándose en aspectos más insidiosos y universales de la naturaleza humana.

"Anatomía de una caída" también se adentra en las relaciones familiares. Sin buscar culpables, explora temas como el abuso doméstico, el éxito, la depresión y la infidelidad.