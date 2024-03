Lollapalooza Argentina, día 1: del debut de Blink-182 y los mejores momentos del festival

En un derroche de energía, música y un ambiente electrizante, el llegó a su punto culminante con la icónica primera presentación de Blink-182 en el país. El festival, celebrado en el Hipódromo de San Isidro, se convirtió -una vez más- en una experiencia única para los amantes de la música de todo el país.

Con una mezcla diversa de estilos musicales y una lista de artistas de renombre, a medida que avanzaba la tarde, los momentos destacados del festival comenzaron a suceder. Actuaciones memorables de artistas locales e internacionales mantuvieron a la multitud en constante movimiento y emoción.

Blink-182 tocó por primera vez en Argentina

Con su característico estilo punk rock dosmilero, Blink-182 cautivó a la audiencia desde el primer acorde. Clásicos como "All the Small Things" y "What's My Age Again?" resonaron en el aire, mientras miles de voces se unían en coro con la banda.

Tras más de 20 años de espera y un show anunciado que debió suspenderse por problemas de salud del baterista Travis Baker, la icónica banda se despidió del público argento al grito de "primero gracias, segundo Francia", haciendo referencia a los chistes mundialistas tras ganar la Copa del Mundo.

Catriel y Paco Amoroso fueron de los últimos artistas en sumarse al line up de la novena edición del Lollapalooza Argentina 2024 y desde el primer momento se anunciaron bajo el lema: "Un Jacuzzi". Si bien muchos pensaron que se trataba de un nuevo concepto que los reune como dúo, el concierto fue literalmente una pre-escucha de su nuevo álbum.

Los artistas se volvieron a reunir arriba de un escenario, y mostraron en exclusiva su nuevo álbum entero, que saldrá en el mes de abril. rodeados de amigos. Una perfo-party con Anita B. Queen pasando el disco antes de su lanzamiento al público.

Grupo Frontera homenajeó a Los Auténticos Decadentes

Tras su exitoso paso por el Luna Park en 2023, Grupo Frontera rindió un inesperado homenaje a Los Auténticos Decadentes al interpretar su clásico tema Corazón durante su presentación en el Lollapalooza Argentina.

"Si hay algo que nos une a los mexicanos y a los argentinos es la cumbia", aseguró uno de los integrantes de la banda que se volvió furor en el mundo entero tras el lanzamiento de su colaboración con Bad Bunny, "Un x100t0".

Este gesto no solo enalteció la trayectoria de la banda de Cucho Parisi, sino que también demostró la influencia perdurable de su música en las generaciones venideras de artistas latinoamericanos.

Juliana Gattas debutó como solista

El debut de Juliana Gattas, cantante de Miranda!, como solista en el escenario del Lollapalooza fue un momento emocionante y lleno de expectativas, especialmente considerando que hace pocos días lanzó su álbum debut "Maquillada en la cama".

Con una carrera sólida como vocalista de la banda pop, Gattas enfrentó el desafío de presentarse en un contexto diferente, mostrando su versatilidad artística y su capacidad de brillar por sí misma. Esta actuación no sólo marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera, sino que también demostró su habilidad para cautivar al público con su voz única y su estilo inconfundible.

Ysy A cantó tango en el Lollapalooza

Ysy A interpretó un tango junto a Cucuza Castiello, intérprete de tango, y sorprendió y deleitó al público del Lollapalooza en su primera presentación en el festival.

La mezcla de los estilos de ambos artistas creó una atmósfera inesperada pero cautivadora, mostrando la versatilidad del rapero y su capacidad de adaptación de la música argentina.

Este momento no solo demostró la diversidad y la riqueza cultural presentes en la primera jornada, sino que también resaltó la capacidad de la música para derribar barreras y unir a las personas a través de emociones compartidas.