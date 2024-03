Ernestina Pais fue internada de urgencia: cuál es su problema de salud

En la tarde del viernes, trascendió que Ernestina Pais había sido internada durante la madrugada con una “situación psicomotriz complicada”, a la sede Saavedra del Cemic. Y si bien no hubo demasiada información según avanzó el día, en LAM revelaron los primeros detalles alrededor del cuadro, y cómo fue el ingreso de la conductora.

Al momento de tocar el tema, Ángel de Brito comentó: “Ernestina viene arrastrando un montón de problemas de hace muchos años. Muchos los contó, fueron situaciones que le han ocurrido en la vida. En la pandemia le hicimos muchas notas por su restaurant, ya que fallecieron dos de los cuatro socios que eran, y tuvieron que suplir todo eso cuando en pandemia estaba por fundir todo el mundo. Ella tuvo muchas cosas estresantes en la vida, algunas muy privadas que eligió no contarlas, algunas sí me las contó y son muy delicadas, pero es un tema que ella tendrá que contar si quiere en algún momento”.



Más adelante, y referido al cuadro reciente que atravesó la periodista, el conductor detalló: “Pero ayer nuevamente terminó internada en el Cemic. Nos llegó la noticia ayer, y cuando nos enteramos la llamamos de la producción, y Dolores habló con ella”. En ese momento, la productora del ciclo reveló: “Ayer cuando la llamamos, diciéndole que nos había llegado la información de que estaba internada, Ernestina se reía eufóricamente y me decía que era mentira, que no estaba internada, que estaba en Uruguay con su emprendimiento y que dejemos de inventarle internaciones y controles de alcoholemia. Me lo desmintió categóricamente. Se reía mucho, como que le causaba gracia, yo le creí”.



Por su parte, Yanina Latorre se refirió a algunas comunicaciones pasadas que tuvo con Ernestina, y contó: “Yo he tenido muchos diálogos y más de una vez me llamó para preguntarme si me había llegado algo sobre ella, y yo le decía que no, y me decía: “¿Vos me prometés que si en la rutina dicen algo de mí, me avisas?”. Yo le respondía que sí, porque estamos hablando de su salud mental”. Y sobre eso, Ángel agregó: “Se habla de una fractura de húmero, entre otras cosas que tienen que ver más con la salud mental y es por eso que está internada en el Cemic, y están pensando en trasladarla a otro lugar”.



En el tramo final del segmento de LAM dedicado a Pais, Yanina Latorre concluyó: “El cuadro no está bueno, está fracturada, llegó con un delirio místico, y con varias cosas más. Un acompañante, no sé quién es, llegó con ella al Cemic, quedó ahí y hay un hermetismo total. El teléfono de ella está apagado. Entró al Cemic y la idea era trasladarla a un neuropsiquiátrico, y no sé si ese traslado ocurrió o no, porque nadie te da información. Hasta donde yo sé no hay denuncia policial, pero por el cuadro que a mí me pasan debería haber denuncia policial. Por como entró y todo lo que pasó, debería haber”. Y por último, la productora aseguró: “Federica Pais nos atendió el teléfono, pero nos dijo que no quería decir nada al respecto porque no le corresponde”

Pais pasó por situaciones similares anteriormente. A finales de 2023, en su domicilio la conductora vivió un confuso episodio junto con su hijo Benicio, de 19 años, y fue asistida por el servicio de emergencia médica (SAME) que la encontró con lesiones leves. Las causas del incidente no fueron reveladas y la conductora se mantuvo al margen: no inició acciones legales contra su hijo y negó haber sufrido violencia doméstica.

En diciembre de 2023 Pais protagonizó un incidente vial en Núñez. Tras el choque, la Unidad Fiscal de Flagrancia Norte, a cargo de Norberto Brotto, ordenó que la conductora fuera sometida a un test de alcoholemia y narcóticos, tal como dicta el protocolo. No obstante, y según el informe policial al que accedió LA NACION, Pais se negó a realizar ambos exámenes, por lo cual la fiscalía labró un acta y le secuestró el vehículo. Ella fue trasladada a su domicilio en un móvil policial.

