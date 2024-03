"Me dio un beso, me rozó los labios": el momento que vivió Mirtha Legrand con Luis Miguel

En la emisión más reciente de La Noche de Mirtha, transmitida el pasado sábado 16 de marzo, la icónica conductora Mirtha Legrand dejó a sus invitados boquiabiertos al revelar un detalle hasta ahora desconocido sobre su último encuentro con el famoso cantante Luis Miguel durante uno de sus conciertos en Argentina en el mes de agosto.

"El día que fui había 20.000 personas. Un montón. Y me pidió un beso. Sí, señora, sí, a mi edad me pidió un beso. Ya me retiraba y me dijeron ‘no, no, no, esperá, esperá, esperá que te quiere saludar’", compartió Legrand mientras conversaban sobre la serie de conciertos que Luis Miguel está ofreciendo en el país.

"Él bajó del escenario y me dio un beso, me rozó. Me rozó los labios. Divino, amoroso. Además, canta que es una maravilla", añadió la conductora, destacando la amabilidad y el talento del reconocido artista.

La conductora Mirtha Legrand fue a ver el martes 15 de agosto de 2023 por la noche al cantante Luis Miguel en el estadio Movistar Arena y el artista se bajó del escenario para saludarla y agradecerle por haber ido a su show.

Fue “fantástico” y “maravilloso” dijo Legrand en declaraciones televisivas sobre un evento al que lo tildó como “espectacular”.

Mirtha se estaba por ir del estadio cuando le avisaron que el cantante se había bajado del escenario para saludarla, por lo que se quedó un rato más.

“Me dio una rosa blanca, me dio tres besos. Muy amoroso”, contó en diálogo con TN. “Le dije que era un genio”, agregó la mujer.

La diva llegó al Movistar Arena, donde Luis Miguel brindará un total de 10 shows este año, y recibió una gran ovación por parte de las fanáticas del artista.

Las fanáticas de Luismi la recibieron de una manera cálida con gritos de euforia. “Dale, Mirtha” y la canción “Olé, olé, olé olé, Mirtha, Mirtha”, fueron una de las tantas muestras de cariño que le expresaron.