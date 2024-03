Nacho Prado: "Daniel tenía eso, la magia, la lágrima, la voz que cuenta cuando canta"

La historia de Daniel y Nacho comenzó hace más de 20 años. Daniel ya recorriía los escenarios de la mano de Tutu Campos, había formado parte desde 1994 del grupo Los Guaraníes en la ciudad de Córdoba. Y después junto a Luis Ignacio Nacho Prado, formó el dúo Nacho y Daniel, con el que cosechó un gran respeto entre la comunidad folklórica. También registró el álbum Los Nombradores del Alba junto a Facundo Toro.

Hoy Nacho recuerda a ese amigo de toda la vida, o al menos de mitad de su vida. En su encuentro con El Tribuno, desde Córdoba, Nacho fue uno de los que acompañó a Daniel hasta el último momento. "Hoy en la mañana me vine a dar una ducha. Dejé el hospital un ratito y me llamaron para decirme que Daniel se había ido", contó Nacho, con la resignación que puede llegar en estos momentos, pero con el recuerdo todavía vivo de las charlas que tuvo con Daniel, hasta hace una horas nada más.

Un gran corazón

"Si había algo que Daniel tenía era una gran corazón. Todos los que estuvimos a su lado lo sabemos. Nos acompañamos por más de 20 años. El estuvo en el nacimiento de todos mis hijos, era parte de esta familia. El lo puso a mi hijo de 13 años a probar en el escenario. Me acuerdo que yo le decía que "era chico todavía". Y él me decía: "No, que suba, que suba. Qué mame el folclore desde chico como hice yo con mi Tata", recordó Nacho, en este repaso por más de 20 años de amistad.

En medio de esta pérdida, Nacho recordó que hace un par de años cuando Daniel resolvió seguir solo, les había dicho que sigan. "Sigan, que ya la vuelta de la vida nos va a volver a encontrar", le había dicho. "Hoy lo entiendo, entiendo lo que estaba pasando. En aquel momento yo no entendía nada y me preguntaba porqué hace esto. Pero después entendí", confesó Nacho.

Una vida de anécdotas

A lo largo de esta vida de escenarios, de encuentros con la familia, de vivir la música, Nacho asegura que tiene millones de anécdotas, pero lo que marca toda en este grupo de amigos, es la voz. Esa magia que Daniel tenía y que nadie podrá igualar.

"Lo más destacado era su voz, como artista era excepcional y desde la parte humana también. Dani era una persona que lo que tenía puesto te lo daba. No era mezquino, para nada. Siempre fue una excelente persona, por eso yo tampoco lo quise abandonar en su momento final", agregó Nacho.

Daniel padeció durante los últimos años un cáncer de colon,pero nunca dejo de inspirarse en la música. "A pesar de todo el dolor que sentía, su cabeza estaba intacta. No se quería ir de este mundo, más allá de que extrañaba a su hijo y a tu Tata, pero ahora está descansando en paz, ya no sufre más. Hace cuatro años que venía luchando contra el cáncer y este último tiempo, la enfermedad lo atacó más fuerte. Lamentablemente sufrió como toda la gente que padece esta enfermedad", reflexionó Nacho en este momento de duelo, de despedida.

Un hermano de la vida

"Fue un excelente hermano de la vida", así lo definió Nacho, que recordó una conversación que tuvo con su esposa hace unos días, cuando repasaba los más de 20 años junto a su amigo. "Yo le decía a mi señora hace unos días: hubo años en que estuve más con Daniel que con vos. La pasábamos viajando, de compartir escenarios y de tener la suerte de estar son semejante cantor. Si había algo que tenía Dani era eso, la magia, la lágrima, esa voz que cuenta más que canta. Qué cuenta una historia", analizó Nacho.

En medio de esta lluvia de recuerdos, llega ese, el del momento de grabar. De hacer que el arte, la música llegue a conmover. "Cuando íbamos a grabar, siempre entraba a cantar él primero. Después iba yo. Soy más tosco, y él le daba esa lágrima que le hacía falta y yo me acoplaba a su forma de cantar", recuerda entre las millones de anécdotas.

Cómo se sigue

Hace un tiempo, Daniel ya había empezado su propio camino. En el grupo Los Nombradores del Alba seguían con dos ingresos nuevos. "Pero siempre dijimos, ya nos vamos a volver a juntar", recordó.

Esta última semana, Daniel tuvo la visita de cientos de amigos, de compañeros del escenario y eso mantenía el sueño de Daniel, y sus planes: "Ustedes sigan que en algún momento nos vamos a volver a cruzar", decía Daniel y bueno así será", cerró emocionado Nacho.