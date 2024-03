Lucía de GH confesó la insólita fantasía sexual que tiene con Rosina, su excompañera del reality

Lucía Maidanasalió de la casa de Gran Hermano eliminada por el público, con pocas ganas de irse por varios motivos. Por el premio, por la competencia y según ella misma confesó, “por Rosina”. Resulta que en su paso por el certamen, la joven entabló una relación muy cercana con la participante oriunda de Uruguay y, aunque ella tenía un vínculo sentimental afuera de la casa, al salir se separó de su novia de muchos años para esperar la salida de Rosi.

Si bien adentro del certamen nunca tuvieron intimidad ni comenzaron una relación más allá de la amistad que se profesaron, Lucía siguió pensando en ella. Tanto es así que, invitada al ciclo de streaming de Gran Hermano (Telefe), habló de su amiga y confesó una fantasía sexual que dejó a todos sorprendidos. En ese momento, una oyente envió una pregunta para la exparticipante: “¿Te gustaría que Rosina te bese los pies?", en alusión a la costumbre de la uruguaya de besarle los pies a algunos compañeros, entre ellos, a Isabel y a Manzana, lo cual había despertado críticas y comentarios de todo tipo.

La respuesta de Lucía, entonces, fue contundente: “Que me haga de todo, menos los pies”. En ese instante, la reacción de los integrantes del programa se multiplicó entre gritos y exclamaciones, sorprendidos por la confesión. Acto seguido, la salteña se avergonzó por sus declaraciones, y tapándose la boca como si no quisiera decir más nada, expresó: “¡Cortame eso!”, para que esa parte de su frase no saliera al aire. Sin embargo, sus declaraciones se volvieron virales cuando llegaron de inmediato a las redes sociales y a los fanáticos del programa.

"Estoy hasta las manos"

Cabe recordar que Lucía, cuando salió de la casa más famosa del país, a fines de febrero, reveló al aire que estaba muy ilusionada con Rosina. En el programa de Georgina Barbarossa, A la Barbarossa (Telefe), a los pocos días de su salida al exterior, la joven salteña había confesado sus sentimientos. “Estoy hasta las manos, no se lo pude decir. La amo, la quiero mucho", expresó mientras sus ojos se llenaban de lágrimas que no podía contener. “Yo estaba triste y la sonrisa de ella me cambiaba el día. Hoy la necesito, no sé con quién hablar”, había manifestado, aunque también auguró su deseo de que Rosina llegue a la final de Gran Hermano.

En otra oportunidad, Lucía contó que se había separado de su pareja y se mostró muy afectada por la situación que estaba viviendo. En el programa de Georgina, una de las panelistas, Pía Shaw había contado al aire: “Estamos en un día malo, triste, un plano a Lucía. Estamos en condiciones de confirmar que, por Rosina, se separó de su novia después de tantos años… Igual, no sé si es por Rosina”. En ese instante, Lucía se mantenía en silencio pero al poco rato se quebró. “Sí, me separé. Es muy reciente. Salí hace cuatro días de la casa y es todo un proceso. Es una relación larga… Con ella tenemos muy buena relación”, destacó.

Enseguida reveló los sentimientos que Rosina le provocaba. “De ella me gusta todo. A mí no me había pasado, ayer lo hablaba con una amiga, porque la necesito a ella, y ella no se imagina nada de lo que pasa acá afuera”, relató. Cuando la conductora le consultó si Rosina estaría al tanto de esos sentimientos, Lucía contestó: “De alguna forma, sí. Solo nosotras dos sabemos lo que pasaba en la casa. Y ojalá llegue a la final, la quiero ver unos cuantos meses, estoy orgullosa, es una mina que se la bancó mucho”.

Infobae