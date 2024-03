VIDEO. Isabel fue expulsada de Gran Hermano

Isabel de Negri fue expulsada de la casa de Gran Hermano tras una conversación con Juliana Scaglione, más conocida como Furia, en el que reveló situaciones del exterior de la casa.

Tras ser advertida por hacerle llegar un mensaje de su novia, Lisandro Navarro para que abandonara la cocina, la participante de 65 años fue duramente sancionada con la expulsión tras dar a entender que Rosina es una de las jugadoras con más apoyo fuera de la casa en medio de una conversación con Furia en la habitación de mujeres.

"Necesito que me escuchen con mucha atención, no es la primera vez que me refiero a la orden establecida de no contaminar el juego con información del afuera. A todos los que ingresaron nuevamente, y a quienes lo hicieron este lunes por primera vez, les recuerdo una vez más, que está absolutamente prohibido revelar cualquier dato del exterior que pudiera afectar el espíritu de esta competencia", dijo la voz de Gran Hermano luego de reunir a todos los participantes en el living.

Ante la preocupación colectiva, agregó: "hace algunos días, me dirigí exclusivamente a Isabel, tras observar que transgredió esta norma en una conversación con Lisandro. Ahora, nuevamente, voy a hablarte a vos, Isabel. Hoy a la mañana, en una charla con Juliana en el dormitorio, diste a entender información muy, pero muy sensible del afuera. Ya habías sido sancionado y advertida acerca de la gravedad de esta situación".

"No se que dije", respondió Isabel, pero Gran Hermano le constetó: "no puedo dejar pasar esta falta, por lo tanto, lamento mucho, pero mucho informarte que va a recaer sobre vos una severa sanción".

Furia intentó intervenir mientras Isabel repetía: "No se que dije".

"Isabel, quiero que abandones la casa en este momento, tus pertenencias serán entregadas más tarde, pero Isabel, tenés que retirarte de la competencia ahora mismo, gracias", cerró la voz de la casa.

La salida de esta participante dejó un ambiente de preocupación, mientras Furia y otras jugadores intentaron consolar a Isabel, que se tuvo que retirar con lo puesto.