Camerata Stradivari, a pleno con la música

Dirigida por la maestra Inga Iordanishvili, la Fundación Camerata Stradivari inicia este mes una nutrida agenda de presentaciones. Comenzará este viernes, a las 21, con un "Tributo a Red Hot Chili Peppers", a cargo de la banda The Chorifunks, integrada por músicos de la Fundación, en la Sociedad Italiana, Zuviría 380.

Luego de meses de ensayo, la agrupación tocará las canciones mas renombradas del cuarteto norteamericano. "Otherside", "Californication" y "Can´t Stop" sonarán en el teatro.

La música continuará el jueves 25, a las 21, para rendir un tributo electro/sinfónico a Luis Alberto Spinetta con "Spinetta Maestro". El concierto será en el Teatro Provincial, Zuviría 70. En el show, la Camerata estará acompañada por el Grupo 33 Revoluciones, integrada por Emilio Ginés (voz y guitarra), Luiso Rojas (bajo), Francisco Rivero (guitarra), Luca Di Marco (pianos), Santiago Alvarado (Batería) y la Orquesta/ Coro Camerata Stradivari, con la dirección general de Inga Iordanishvili y el maestro Cristian Roldán como director del coro.

Para culminar el mes, el sábado 27, a las 21, se brindará el concierto inauguración «In Principium», en la Sociedad Italiana, Zuviría 380. Será la presentación oficial del Coro de Cámara de la Fundación Camerata Stradivari, un nuevo proyecto musical conformado por un octeto de voces, dirigidos por Cristian Roldán y bajo la dirección general de la maestra Iordanishvili.

Las entradas para el tributo a Red Hot Chili Peppers pueden adquirirse por el 3875364970 o bien en la Sociedad Italiana (Zuviría 380) media hora antes del ingreso.

Para el concierto homenaje a Spinetta, las entradas se venden mediante entradauno. Y las localidades para el concierto "In Principium" se pueden comprar por adelantado en el 3875012156, o bien el día del concierto, en la Sociedad Italiana.

El coro de cámara

Siempre entregada a la música y a las actividades en torno a la formación, Inga Iordanishvili se prestó al diálogo con El Tribuno. Las presentaciones, la formación musical, la fundación y, por supuesto, el coro de cámara estuvieron en la charla.

"El coro es nuevo. Hablé con Cristian Roldan, el director del Coro de la Fundación. Hace mucho que está en el proyecto armar un coro profesional, y 'quiero que sea un coro de ocho coreutas', le dije a Cristian", comenzó diciendo la maestra Inga.

"Cuatro de ellos solistas, que puedan cantar las partes de soprano, de mezzosoprano, de tenor y barítono como solistas, en oratorias, en réquiem, en la 'Misa criolla'", sumo Inga.

"Hay muchas obras escritas para cuatro voces solistas, y las otras cuatro personas serían el coro, el acompañamiento de los solistas. Y entre ellos pueden manejarse. Los ocho son de alto nivel, y entre ellos rotarían según la pieza", explicó la maestra, y definió: "Se podría decir que es un coro de ocho solistas, un coro de cámara".

"Este emprendimiento es un proyecto viejo, en el proyecto inicial todo eso está: música de cámara, grupos más chicos. El trabajo arduo de continuidad y seguimiento, que hicimos en los años anteriores, dio mucho nivel a nuestros músicos", compartió Inga.

Crecimiento en el arte

La Fundación Stradivari es ya parte muy importante de la cultura salteña. Y año a año convoca a más músicos. "Siempre se suman nuevos integrantes, no dejamos de recibir gente para que sigan formándose y perfeccionándose. Vienen de todas partes a nuestra Fundación", ilustra Inga. "Recurren chicos, jóvenes y adultos hasta de la tercera edad para no solo desde cero comenzar, sino también para fortalecer su formación. Formarse y seguir perfeccionándose", agrega.

La maestra Inga Iordanishvili dialogó con El Tribuno. Foto gent. Mica Cattaneo

"Y ese es una gran orgullo, nos recurren como a una institución superior, en nivel. Y por esa confianza no dejo de agradecer a nuestra comunidad, a nuestros oyentes, a nuestros papás y, en general, a las personas que vienen o mandan a sus hijos a nuestra Fundación. Muy agradecida por este aprecio que nos tienen", dice la violinista nacida en Georgia.

El nivel de la Camerata no solo se mantiene: crece, y se percibe en los escenarios. "Y ahora siento mucho más que al adherirse nuevas personas, nosotros no perdemos nivel, y también por eso nos llenamos de orgullo y eso nos permitió aparecer frente al público con los conjuntos más chicos", dice Inga, y explica: "Cuando un conjunto es chico, los músicos están más expuestos, cada músico tiene que tocar con perfección. Los chicos antes tenían miedo, quizás no se animaban. Ahora los veo cambiados, con mucho coraje, con seguridad y muy incentivados".

"Y esto es muy importante, porque ahora como nunca los músicos necesitan salir a tocar y autosustentarse, aprender a trabajar y sentir cómo se gana un sueldo, como uno tiene que organizarse para sobrevivir en esta vida y mantener a su familia con la música", reflexiona la maestra. "Prepararse y salir al mundo laboral para el músico es difícil, y estamos preparando para eso", concluye Inga Iordanishvili.