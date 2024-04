El retoque estético de Alexander Caniggia: “Es de villero tatuarse la cara”

Alexander Caniggia se sometió a un retoque estético porque no estaba conforme con su imagen. Unos años atrás, el mediático se hizo varios tatuajes en distintas zonas de su cuerpo y se animó a tatuarse la cara, algo de lo que hoy se arrepiente.

A pesar de lo doloroso y costoso que es el procedimiento, Alex decidió quitarse sus tatuajes y mostró en sus redes sociales el progreso de lo que se estuvo haciendo.

“Me estoy sacando los tatuajes de la cara... estoy ido. Mirá... éste ya no se ve... y éste... ido”, dijo mientras mostraba cómo le estaba quedando la cara.

Además, aprovechó la ocasión para aconsejar a quienes lo siguen en redes sociales: “No te tatúes más la cara, vas a parecer un pelot... como yo que me tatué y después me lo tuve que sacar. Aparte es de villero tatuarse la cara, no va, es de barat”.

El cambio en su apariencia también tiene que ver con sus nuevos proyectos laborales, tras haber participado en Gran Hermano Vip, de España: “Les quiero decir que estoy laburando como representante de fútbol. Estamos obviamente con mi viejo (Claudio Paul Caniggia) el número uno, así que si sos jugador y necesitás un representante, nosotros te buscamos club. No solamente hago televisión y otras cosas, sino que soy un tipo de mundo, un tipo que sabe, representante de fútbol”.

Además, está por encarar el proyecto que anunció hace poco, que lo tendrá viviendo por un tiempo en La Pampa. “¿Qué pasa, gente? Acá estamos con mis amigos. Voy a hacer un curso de fuerzas especiales. No saben lo que se viene gente. Es una locura, gente”, contó el hijo de Mariana Nannis.