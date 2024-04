"Una sorpresa a las 2AM": Taylor Swift lanzó su nuevo disco "The Tortured Poets Department"

El tan esperado 11º álbum de estudio de Taylor Swift salió a la luz en la madrugada de este viernes titulado "The Tortured Poets Department", cuenta con 16 canciones en total, pero llegó con una sorpresa para todos los Swifties... ¡Un álbum doble! "The Tortured Poets Department: The Anthology"" agrega 15 canciones más para deleitar a todos con su nivel de composición. Y los estrenos no terminan, porque esta noche llega el video oficial de una de sus canciones "Fortnight", una colaboración con Post Malone.

Ambos discos tienen canciones suaves y relajadas, que parecieran ser pacíficas, pero lo que siempre destaca en la música de Taylor son sus letras y esta no fue la excepción. El álbum presenta un conflictivo y caótico momento en la vida de la cantante, cargado de desamor, enojo y reflexiones. Los fanáticos ya han comenzado a traducir y resinificar las 31 canciones y en algunas encontraron destellos de profunda tristeza por una ruptura.

Como en el caso de la canción "loml", que en internet significa love of my life, es decir "amor de mi vida", esta dice: "Ojalá pudiera volver a recordar cómo casi lo tuvimos todo" y finaliza con "Eres la pérdida de mi vida" una frase sumamente dura, para alguién que claramente le rompió el corazón.

A pesar de que Taylor Swift no brindó mucha información sobre para quién es específicamente este álbum, todo llevó a descifrar que a lo largo de las canciones recorre su ruptura con quien públicamente fue su último novio, el actor británico Joe Alwyn. Esta relación duró 6 años y según fuentes cercanas a ambos, hubieran terminado antes de no ser por la cuarentena.

Se dice que a pesar de haber durado mucho años juntos, en la relación no todo fue color de rosas. El actor apareció y estuvo presente en uno de los momentos más duros de la carrera de Taylor, la acompañó a la perfección en un momento en el que ella quería hacer de su vida algo mucho más privado, pensamiento que para el actor es fundamental. Pero cuando ella comenzó a ver que ya no podían ni siquiera ser vistos en público juntos, empezaron los problemas que culminaron con su separación.

"En cierto modo me recordó por qué escribir canciones es algo que realmente me ayuda en la vida", expresó Swift sobre lo que significó este disco para ella.

Fortnight (Ft. Post Malone)

The Tortured Poets Department

My Boy Only Breaks His Favorite Toys Lyrics

Down Bad

So Long, London

But Daddy I Love Him

Fresh Out the Slammer

Florida!!! (Ft. Florence + the Machine)

Guilty as Sin?

Who's Afraid of Little Old Me?

I Can Fix Him (No Really I Can)

‎loml

I Can Do It With A Broken Heart

The Smallest Man Who Ever Lived

The Alchemy

Clara Bow

The Black Dog

Imgonnagetyouback

The Albatross

Chloe or Sam or Sophia or Marcus

How Dit It End

So High School

I Hate It Here

thanK you alMee

I Look in People's Windows

The Prophecy

Cassandra

Peter

The Bolter

Robin