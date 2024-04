Los hijos de John Lennon y Paul McCartney lanzaron una canción juntos

El año pasado se publicó el último sencillo de The Beatles, Now And Then. Ahora, el panorama musical cuenta con una nueva canción de la dupla Lennon/McCartney, pero no se trata de John y Paul, sino de Sean y James.

El hijo de John Lennon, Sean Ono Lennon, se ha unido al hijo menor de Paul y Linda McCartney, James McCartney, para lanzar una nueva canción titulada Primrose Hill, una oda al mirador londinense de Regent's Park. Se trata de la primera colaboración entre Lennon, de 48 años, y McCartney, dos años menor.

"Hoy estoy muy emocionado por compartir mi última canción, coescrita por mi buen amigo Sean Ono Lennon", escribió McCartney en una publicación en las redes sociales. "Con el lanzamiento de esta canción siento como si, realmente, estuviéramos echando a rodar la pelota, y estoy muy emocionado por seguir compartiendo música con vosotros", añadió.

Paul McCartney también utilizó las redes sociales para promocionar la canción de su hijo, publicando en Facebook unas palabras sobre la colaboración: "Mi hijo James ha sacado una nueva canción llamada Primrose Hill. ¡Échenle un vistazo! Mucho amor para Sean Ono Lennon, que coescribió la canción".

James McCartney, que colaboró anteriormente en la música en solitario de su padre y publicó algunos discos propios, está organizando un concurso relacionado con un vídeo musical para Primrose Hill. El concurso está abierto a parejas de todas las edades, y el vídeo presentado por los participantes "debe captar la esencia del amor y el romanticismo, a la vez que muestra la belleza del lugar romántico favorito de la pareja".

Primrose Hill es una encantadora balada folk, con una producción exuberante que resulta familiar, tanto por su forma de expresarse como por su estado de ánimo. Tiene una gran influencia de The Beatles, y la letra se desvía hacia el territorio de lo dulzón: "Forever's not long enough to be loving you / Forever and a day / I look into your eyes / It's such a great surprise / You take my breath away.

Se trata del segundo lanzamiento de James McCartney este año, después de regresar con Beautiful en febrero, su primera canción lanzada al mercado desde 2016. En tanto, a principios de este 2024, el álbum de Sean Ono Lennon, Asterisms, fue lanzado con muy buenas críticas.