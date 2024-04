El solista Daniel Cuevas sentenció: "Yo Creo" en mi romance con el público

El destacado cantor Daniel Cuevas lanzó finalmente su primer disco como solista titulado "Yo Creo", con 10 temas de su autoría en letra, la música le pertenece a Juan Manuel Alzogaray (8 canciones), y Ariel Pintos (2).

"Uno de los temas lo grabé con Sergio Ramírez, cantante del grupo mexicano Los Bybys. El material llegó bajo la producción de Ariel y Abel Pintos. Dos de las canciones fueron grabadas en estudio de Sebastián Choque, las restantes en Bando Estudio, de Alzogaray, donde también fue mezclado y masterizado.

"Los changos que me acompañan en cada tocada son: Juan Filomarino (violín) Lucas Javier (violín), Meco García (bajo), Alzogaray (bandoneón), y Pascual Toledo (bombo). La verdad que es un placer contar con estos músicos, que tienen un nivel extraordinario, además la experiencia es sumamente importante para emprender nuevos proyectos, o cuando apuntás otros horizontes en busca de encontrar respuestas favorables. Se trabajó de manera responsable e incansable para lograr el objetivo, hemos logrado un disco fresco, con flamantes canciones que esperemos sean del agrado de la gente. Durante la pandemia hemos compuesto más de 50 canciones con Juan Manuel. La verdad que solo tengo palabras de elogio para estos músicos, que solo predican talento y humildad. Diagramaremos un extensa gira para llegar a diversas ciudades del territorio nacional, quiero que también sean tesigo de este flamante nacimiento que se llama Yo Creo", aseguró Cuevas.

Cabe señalar que, Cuevas emprendió hace unos meses su camino como solista, luego de lograr amplia repercusión en el dúo Los Izkierdos de la Cueva, con una dilatada trayectoria que los llevó a diferentes paises de Latinoamérica.

Daniel Cuevas se constituyó hoy en uno de los mejores compositores del territorio nacional de la nueva generación. Sus canciones forman parte del repertorio de consagrados artistas del folclore. Y ahora va por más...

Cuando su vida rondaba en una bolsa de juguetes, una mañana amaneció una guitarra entre sus pertenencias. Con solo 7 años, el romance fue mutuo y se juraron no separarse jamás.

Sus cuerdas vocales empezaron a despertar la atención de los amantes del género, por eso no extrañó que a los 15 años fuera apadrinado por el Chango Nieto.

Se dio el placer de integrar Los Nocheros allá por el 2002, por una enfermedad de Jorge Rojas. Realizó giras por Ecuador, Chile, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, entre las ciudades más importantes.

"Exactamente, yo me inicié como solista durante mi adolescencia, fueron mis primeras armas sobre los escenarios. Pero luego llegó la oportunidad de ser uno de los fundadores del grupo Vale 4, y no lo dudé ni un instante. Fue una experiencia increíble, con compañeros muy talentosos. Rescaté lo positivo y me retiré para encarar un nuevo horizonte. Con el dúo con Tony nos asentamos como profesionales, y en base a trabajo, sacrificio y perseverancia llegaron numerosos halagos y premios en distintos puntos del país, como la revelación y consagración de Jesús María", agregó Daniel.

Cuevas mantiene un acrecamiento con el fenómeno Abel Pintos "Desde hace años mantenemos una hermosa amistad, inclusive hemos compuesto algunas canciones en binomio. También en algunos discos grabó temas de mi autoría. Sí, él tuvo mucha incidencia para iniciarme en el camino de solista. Va a producirme algunas de mis canciones, trabajaremos juntos en algunos proyectos. Para mi es un honor que un artista de esa talla me tenga en cuenta. No tengo tiempo para mirar atrás, solo pienso a futuro y con gran optimismo. Apuesto solo a pleno", afirmó el cantor salteño.

Es conciente que es considerado uno de los mejores compositores del momento en el folclore "Siento que el camino del aprendizaje se moviliza en igual sentido que mi vida y eso me llena de emoción. Empecé a escribir canciones a los 12 años, como una manera de jugar. Jamás imaginé que se transformaría en una profesión. Más de 200 temas me grabaron en el país. Me inspira el amor, el desamor, las distintas sensaciones que rondan en tu cuerpo, las vivencias cotidianas. Además, haber nacido en Salta, que con sus paisajes es una fuente inagotable de inspiración; también la influencia de los músicos y los poetas. Claro que hoy mi mayor motivación son mi esposa Raquel y mis hijos Franco, Pilar y Antonela.