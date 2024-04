ETS280424-037N03

Ayer se conoció que tres escritores de Argentina y uno de México se habían alzado con los galardones del premio literario 2024 de la institución cultural cubana Casa de las Américas.

En esta tierra el festejo fue cálido y vivido como propio porque recayó en Betina Sandra Campuzano, doctora en Humanidades por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y profesora en Letras por la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Ella concursó en la categoría Ensayo de tema artístico-literario con "Hace tiempo que caminas. El testimonio andino de la violencia política en el Perú".

Sobre el texto, el jurado integrado por Arturo Arias (Guatemala), Liliana Bellone (Argentina) y Leonardo Sarría (Cuba), comunicó que "es un repaso de las matrices críticas del género testimonio, del archivo y del repertorio icónico, de impresionante solidez teórica. Se trata de un análisis crítico de las culturas tradicional y popular, tanto en su vertiente textual como gráfica". Además, se informó que las menciones recayeron sobre "Utopías coloniales. Polémicas de los cronistas Las Casas y Fernández de Oviedo por el Nuevo Mundo", de Vanina María Teglia (Argentina); "No por no ver no veo. Poéticas del ojo en la literatura hispánica del siglo XXI escrita por mujeres", de Marta Pascua Canelo (España); y "La Muerte Blanqueada. Breve Atlas Mnemosyne sobre las formas de domesticar y ocultar la muerte en Colombia (1730-1937)", de Nicolás Martínez Bejarano (Colombia).

En su muro de Facebook la Dra. Campuzano refirió una emocionante anécdota vinculada a Cuba, al Premio Casa de las Américas y a cómo, en perspectiva, la vida puede verse como un conjunto de tiras de material flexible que van cruzándose entre sí para armonizar un conjunto mayor. "Cuando era estudiante, obtuve la beca de investigación para estudiantes avanzados en el Consejo de Investigación de mi universidad. El primer libro que leí en ese marco fue 'Me llamo Rigoberta Menchú' y así nació mi conciencia, de Burgos Debray, premiado y editado por Casa de las Américas. Su lectura me emocionó, me interpeló, me marcó el camino.

Una década después, con dos amigos muy queridos decidimos ir a Cuba en nuestras vacaciones. Llegamos a La Habana y, sin dudar, recorrimos el malecón. En el camino, nos topamos con el edificio de Casa de las Américas y le pedí a Fer, mi amigo, que entráramos a ver qué libros había: la librería ya cerraba, pero nos invitaron a que pasáramos a la entrega de premios que, casualmente, se llevaba a cabo ese día. Nos quedamos: mientras escuchaba emocionada la premiación del género testimonio, Fer sacó las fotos más lindas de esa Yemanyá que preside el escenario", comenzó relatando.

Y pronto llegó a sus sentimientos respecto de este gran logro en su carrera: "Hoy llega esta noticia que me emociona otra vez y me reconforta, no solo por el prestigio de su premio, sino también por todo lo recorrido. Porque, esta escritura es el resultado de tantas lecturas, de tantas escrituras, pero también de viajes y compañías. Con el testimonio andino, arribo otra vez a la Casa del Testimonio en La Habana.

"Porque esta escritura de mi ensayo es el resultado de tantas lecturas, de tantas escrituras, pero también de viajes y compañías".

"Gracias a Casa de las Américas; a su presidente, Abel Prieto; al jurado de notables y a quienes pusieron su apacheta en este proyecto".

Gracias a Casa de las Américas; a su presidente, Abel Prieto; al jurado de notables, que leyó y consideró este escrito; y a quienes pusieron su apacheta en este trayecto. Hace tanto tiempo que camino".

Una extensa carrera

Campuzano es además profesora adjunta de Literatura hispanoamericana y Problemáticas de las literaturas argentina e hispanoamericana en la UNSa. Vicepresidenta del Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta (CIUNSa). También directora del Proyecto A N° 2892 "Memorias, migraciones y agencias en la narrativa latinoamericana contemporánea", (CIUNSa) y del de extensión universitaria "Crónicas (des) confinadas".

Coordinó "Retratos y atmósferas urbanas. Recordando a Pedro Lemebel" (2016). Compiló con Elena Altuna "Vertientes de la contemporaneidad" (2016); con Delicia Acosta, Carolina Ibarguren y Ricardo Quinteros "Ciencia que viene de esta tierra. Divulgación de investigaciones" en la UNSa (2022); y con Verónica Gutiérrez "Eslabones de la memoria reciente. La crónica urbana latinoamericana" (2022). Editora académica de Cuadernos de Humanidades, obtuvo becas de investigación y publicó artículos en revistas científicas nacionales y extranjeras, referidos al testimonio andino y la literatura latinoamericana contemporánea.

Por último, Campuzano integra el Ayllu de Estudios Andinos del Noroeste Argentino (UNSa- UNJu, Argentina), el Grupo de Investigación de Estudios Andinos de Interculturalidad Esandino (UNMSM, Lima-Perú), el Grupo de Estudios Andinos del Instituto de Literatura Hispanoamericana (UBA, Argentina); y la Red de Estudios sobre Fronteras Andinas del CISOR (UNJu, Argentina).

Desempeño argentino

La obra "Buenos Aires, fin de otoño", de Guillermo Adrián Paniaga (Argentina), resultó ganadora en la categoría Novela.

El jurado, integrado por Fabrizio Mejía Madrid (México); Hernán Ronsino (Argentina), y Lourdes de Armas (Cuba), argumentó que se trata de "una narración coral que trabaja con destreza la diversidad de puntos de vista, modela así un universo de rumores, de versiones y de miradas bien distintas. Un notable entramado narrativo en donde resuena en la vida de cada personaje la complejidad de una época y de la vida política".

Mientras que la obra "La piel de la tierra", de Marina Jurberg (Argentina), triunfó en la categoría Teatro. Sobre la misma, el jurado integrado por Carlos Arroyo (Venezuela); Carlos Satizábal (Colombia), y Fernando Hechavarría (Cuba), expresó: "Sus personajes nos presentan en sus momentos y sus situaciones las posibilidades vitales y necesarias de su montaje escénico, de traerlas de su palabra poética dramatúrgica a la vida poética del teatro, aunque deseche las didascalias y las convenciones de la tradición de la literatura teatral".

Recibieron menciones las obras "Danzón", de Ulises Rodríguez Febles (Cuba), e "Hilados y tejidos", de Marcelo Romero Hernández (México).

En Literatura para niños y jóvenes el lauro fue para "El latido de los días", de Mario Carrasco Teja (México). Según el jurado, conformado por Ricardo Fernandes (Brasil); Geraldine de Santis (República Dominicana) y Liuba María Hevia (Cuba), se trata de una "obra que reivindica la fuerza de la brevedad tanto en la organización de las ideas como en la bien lograda cohesión entre trama, maestría literaria, valores universales a través de lo regional y una voz única para relatar historias que encienden la chispa de la inteligencia y la curiosidad en sus lectores".

Como menciones fueron reconocidas las obras "¡Aquí dentro de la manzana!", de María Victoria Ramos (Argentina), y "El niño del faro", de Jorge Accame y Julio Accame (Argentina).

Por segunda vez

El año pasado se cumplieron 30 años de que la novela "Augustus", de la poeta, narradora y ensayista salteña Liliana Bellone, recibiera el premio de Casa de las Américas.

En "Augustus", Bellone reconstruye la historia de cómo una familia de pioneros inmigrantes de Campo Santo (Salta) llega a la ruina, en el monólogo de Elena/Clara Gambassi.