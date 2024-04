Mirtha Legrand reemplazó a Juana Viale en los almuerzos y habló de su relación con su nieta

Mirtha Legrand volvió a conducir su histórico ciclo de almuerzos de los mediodías, esta vez en reemplazo de su nieta Juana Viale. “He vuelto a hacer los almuerzos, aquí empezó todo. Hoy me toca a mí reemplazar a mi querida nieta estoy muy feliz”, dijo la Diva, y luego bromeó: "Yo también me llamo Juana eh. Rosa María Juana”.

Mirtha Legrand volvió a conducir su histórico ciclo de almuerzos de los mediodías, esta vez en reemplazo de su nieta Juana Viale.

“He vuelto a hacer los almuerzos, aquí empezó todo. Hoy me toca a mí reemplazar a mi querida nieta estoy muy feliz”, dijo la Diva, y luego bromeó: "Yo también me llamo Juana eh. Rosa María Juana”.

Luego de recibir a los invitados del día, Yanina Latorre, Marixa Balli, Brenda Gandini, Dalia Gutmann y El Polaco, se refirió a su regreso en los almuerzos.

“Estoy muy emocionada porque he vuelto a los almuerzos. Juanita se tuvo que ir a hacer un documental”, comenzó explicando. Luego habló de la relación que mantiene con su nieta.

“Juana es maravillosa, tiene un carácter fantástico, es muy cariñosa, ama la naturaleza, su vida es la naturaleza. Ahora se ha ido por un caso así, justamente. Estoy feliz de estar acá. Yo me llamo Rosa María Juana Martínez de Tinayre, esa soy yo de verdad”, expresó con orgullo.

“Esta mañana pensaba en la primera comida que hice en Canal 9, el primer programa de los almuerzos, que fue maravilloso. Yo no me daba cuenta de lo que hacía, comer y hablar en el aire, ‘qué raro’, dije. Estaba Daniel (Tinayre) ese día, estaba Leopoldo Torre Nilsson, Duilio Marzio. El mozo me sirvió una pata de pollo y Daniel le dijo ‘no, sírvale pechuga porque a ella le gusta’. Y yo me sentí como en mi casa. Después de eso me fui a jugar a las cartas con unas amigas y me llamó Romay. ‘Te felicito por el rating, me dijo’. Y ahí empezó todo, la leyenda Legrand”, rememoró ante el aplauso de sus comensales.

Su preocupación por el dengue

Mirtha también volvió a referirse al tema del dengue. “¿No están preocupados ustedes?”, les consultó a sus invitados. En ese momento, todos asintieron en que hacían falta más campañas de prevención.

Chiquita contó que lo llamó a Jorge Macri, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por la campaña contra el dengue. “Él me contestó que no se podía fumigar. Yo estoy aterrada”, confesó. Gandini tomó la palabra y habló sobre la importancia de la prevención. “En realidad, la fumigación sirve para matar a los mosquitos adultos, pero no termina con las larvas, que siguen existiendo”, expresó con preocupación.