El teatro a ciegas llegará con dos funciones al Club El Círculo

Los sábados 13 y 20 de abril se repondrá la obra de teatro ciegas en el Club El Círculo (General Güemes 636), a partir de las 22, a cargo de la actriz y directora Natalia Martínez. "El público viene muy entusiasmado con la obra y eso es gratificante para nosotros, por lo tanto hemos decidido agregar funciones, no queremos que nadie se quede con las ganas", dijo.

El teatro a ciegas adquirió sobrado auge en las últimas temporadas en la capital salteña. En cada función la concurrencia destaca esta novedosa puesta en escena.

La propuesta es un tipo de representación escénica que se caracteriza por llevarse a cabo en un espacio total y absolutamente oscurecido. Al estar inmersas en un espacio sin luz, las personas se ven obligadas a percibir la realidad desde otro lugar, con otra magnitud. Este dispositivo se ofrece como un medio que facilita el desarrollo de las capacidades de cada individuo, a la vez que fomenta el trato igualitario y la empatía, destruyendo los preconceptos de la imagen y los efectos negativos que su idealización produce.

La actriz Natalia Martínez es una de las propulsoras de este proyecto, y contó acerca de la experiencia "Es un espectáculo en donde los espectadores ingresan sin visión, solo a través de un antifaz. Esto les permite usar la imaginación para crear en su mente cada escena de la historia. Además, permite potenciar sus otros sentidos como el tacto, el olfato, el gusto y el oído, con distintos recursos que usamos logrando que la persona se sienta parte de la obra. El sonido es una pieza muy fundamental en este proyecto y hemos realizado una investigación previa para cada momento de la puesta en escena. Una experiencia altamente recomendable para vivir en completa oscuridad".

"Esta es una nueva modalidad de teatro que hace varios años se realiza en Buenos Aires y en Córdoba. En uno de mis viajes a la capital del país, tuve la suerte de vivir y experimentar como espectadora y al salir de la función sentí la necesidad de hacerlo en mi provincia. Empecé a leer varias obras pero ninguna me convencía para lo que yo necesitaba, y de ahí mismo nace la idea de escribir 'Tu pecado no quedará impune', que entraba dentro del género drama. Convoqué actores profesionales, nunca suelo develar la cantidad de protagonistas, para no perder la magia del espectador ya que somos muchos menos de lo ellos puedan llegar a percibir en la obra. Y así nace el grupo Impacto Teatro. En el cual no solo actúo sino también dirijo", agregó Natalia.

Luego de algún tiempo, Martínez decidió poner en escena la mencionado obra teatral "Se estrenó en el año 2019 y desde aquel momento no hemos dejado de trabajar, con más de 60 funciones a sala llena. En lo personal, no esperaba que este proyecto dure tantos años en cartelera pero gracias al apoyo del público podemos seguir mostrando nuestro arte y por supuesto nosotros buscando en todo momento cómo mejorar cada vez más el producto. Debo reconocer que después de cada puesta en escena, veo la necesidad de la gente de quedarse después de cada función para contarnos sus experiencias", resaltó.

La idea de un teatro en la oscuridad o un "teatro ciego" o "teatro a ciegas" surge en la provincia de Córdoba, en 1991 cuando, Ricardo Sued, inspirado en las técnicas de meditación en la oscuridad practicadas en los templos "Zen" Tibetanos, decide realizar una obra de teatro en total oscuridad.