"La otra habitación", una propuesta de magia para reencontrarse con la inocencia de la niñez

Este sábado, a las 22, en la Sala Mecano de la Casa de la Cultura, Caseros 460, Maxi González presenta “La otra habitación”, una propuesta intimista en la que se invita a los espectadores a reencontrarse con su niño/ a interior. A lo largo de 60 minutos, el público participa en juegos de magia y mentalismo que van ocurriendo muy cerca, con los espectadores que dejan de serlo para ser parte del show.

Diseñado para un número máximo de 50 (cincuenta) espectadores de 12 años de edad en adelante, las entradas están a la venta en saltaticket.

“‘La otra habitación’ porque es una invitación al público a que vuelva a esa otra habitación en la que muchas veces dejamos encerrado a nuestro niño, nuestra niña interior”, señala Maxi desde su ciudad, San Miguel de Tucumán, por comunicación telefónica con El Tribuno.

“Y este show es una invitación a reencontrarse con esa niña con ese niño y se vuelvan a dar el tiempo y la oportunidad de jugar, de sorprenderse y de emocionarse”, agrega sobre el espacio que se genera en sus presentaciones.

“Yo vengo de Tucumán, y soy un agradecido porque se me están abriendo puertas”, cuenta acerca de cómo vive estas visitas fuera de su lugar. “Hace tres semanas estuve en Buenos Aires; actué en uno de los lugares más icónicos de la magia en Latinoamérica, el Bar Mágico, presentando este show ‘La otra habitación’, y me fue realmente bien, sold out”, cuenta.

“El año pasado presenté el show a sala llena seis veces en Tucumán, y por ello me encantaría que en Salta suceda lo mismo”, se esperanzó el ilusionista y mago.

Show íntimo

“Es un show para muy pocas personas. ¿Por qué lo decidí así?”, se pregunta, y responde: “Porque quiero estar cerca del público y quiero que el público viva la magia y el mentalismo muy, muy cerca”.

“Y que se cree ese clima en el que el público va a poder divertirse, reírse, emocionarse e ilusionarse de nuevo”, dice.

“Quiero que se den ese permiso de nuevo; sobre todo en estos tiempos que estamos corriendo, en los que nos olvidamos de nosotros, nos olvidamos de la inocencia y todo va corriendo, una cosa detrás de otra, y por eso quiero que se acuerden, que recuerden y que no se olviden nunca más de lo lindo que es la inocencia”.

El público

“Habitualmente me presento en teatros, en eventos privados, también en bares si me contratan; hago todo tipo de eventos sociales”, informa, y suma: “En algún momento de mi vida, durante 15 años, me dediqué a shows infantiles, y hace unos 10 años decidí dar una vuelta de timón y dedicarme a los adultos, un público un poco difícil de llegar porque se piensa en un mago y lo primero que piensa es en algo infantil, pero cuando de repente el público ve mi propuesta y lo que hago, dice ‘mira’. Claro porque el adulto también se puede divertir con la magia.

“Por esa y otras razones comencé a estudiar hipnosis y otras cosas que tienen que ver con la magia”, cuenta Maxi.

La invitación está hecha. “Acérquense para darle una pausa a la agitada vida de adulto y para poner el play a la hermosa y bella vida de niño y de niña que fuimos y que aún podemos ser”, dice sobre la única presentación que dará en Salta.

González contó que está en tratativas para cerrar otra presentación en un centro cultural de la ciudad, y estima que volverá a un escenario salteño en julio o agosto, ya que en junio regresa a Buenos Aires. “Actuó en el Bar Mágico, me convocaron de nuevo y me dieron fecha”, dijo sobre esa presentación.