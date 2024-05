Demoras e incidentes en el ingreso al recital de Luciano Pereyra en el Delmi

Momentos de tensión e inquietud se vivieron en el Estadio Delmi, donde se realiza la presentación de Luciano Pereyra. Desde el Sindicato Único de Trabajadores de Control Admisión y Permanencia de la República Argentina - Delegación Salta, denuncian que los organizadores no están respetando las normas vigentes de control de ingreso y seguridad en eventos de este tipo.

Momentos de tensión e inquietud se vivieron en el Estadio Delmi, donde se realiza la presentación de Luciano Pereyra. Desde el Sindicato Único de Trabajadores de Control Admisión y Permanencia de la República Argentina - Delegación Salta, denuncian que los organizadores no están respetando las normas vigentes de control de ingreso y seguridad en eventos de este tipo.

Desde la productora emitieron un comunicado oficial expresando lo contrario, y aseguran que se están trabajando en regla.

Los representantes y miembros del gremio se presentaron esta noche en el ingreso al Delmi con bombos y banderas reclamando que se contrate sus servicios y no como hizo la productora que llevó su personal para el control de los espectadores y seguridad durante el desarrollo del recital.

Desde la productora que organiza el recital de Luciano Pereyra en Salta expresaron los siguiente:

Comunicado Urgente



Ante los recientes enunciados emitidos por el SUTCAPRA. (Sindicato Único de Trabajadores de Control Admisión y Permanencia de la República Argentina - Delegación Salta), nos vemos en la imperiosa necesidad de aclarar y defender nuestra postura con total firmeza.

En relación a las amenas es sujetadas frente al evento musical “LUCIANO PEREYRA tour HASTA EL ALMA” a realizarse en el Estadio Delmi de Salta, queremos dejar en claro que nosotros como Zona Norte productora del evento, en pleno cumplimiento con la legislación vigente, no tiene obligación alguna de contratar los servicios de entidades sindicales que no respetan los términos establecidos por la ley.

Rechazamos categóricamente cualquier medida de fuerza anunciada por el mencionado sindicato, la cual, según sus propias palabras, está motivada por supuestas faltas de respuesta a requerimientos legales y laborales. Nosotros, como empresa responsable, siempre hemos actuado en estricto apego a la normativa legal prueba de ello es contar con todos los permisos y cumplimientos de todas las obligaciones pertinentes.

Para nosotros la seguridad de los asistentes a nuestros eventos es nuestra máxima prioridad. Por lo tanto, rechazamos categóricamente las amenazas enfocadas a disturbios por parte de estas minorías por lo cual nos reservamos el derecho de seleccionar los servicios de control de admisión y permanencia que consideremos más idóneos y seguros para garantizar el bienestar de todos los presentes.

Asimismo, instamos a todos los trabajadores registrados y aptos para desarrollar la actividad a que continúen desempeñando sus labores con profesionalismo y compromiso, sin ceder a presiones externas que buscan socavar el normal desarrollo de nuestras operaciones.

En resumen, rechazamos enérgicamente cualquier intento de coacción por parte del sindicato mencionado y reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de la ley y la seguridad de nuestros eventos. No permitiremos que intereses ajenos pongan en riesgo la integridad de nuestros asistentes ni obstaculicen la realización de nuestros espectáculos.

Los reclamos del gremio

Minutos antes del ingreso de los espectadores, los miembros del gremio expresaron que "el evento es un riesgo para los concurrentes".

"Este evento está habilitado en forma irregular. Nosotros realizamos el informe de la situación, y presentamos las notas a la municipalidad. Estas personas no están registradas para realizar el control de ingreso y permanencia. No se está respetando la ordenanza 14443/2", expresó la representante del gremio SUTCAPRA.

Desde el gremio alertaron que si ocurre un incidente, los reclamos se presentan en el gremio, que luego tiene que hacer descargo de que se trata de trabajadores no habilitados para esta tarea".

Pasadas ls 20,30, desde la Policía de la provincia confirmaron que los manifestantes resolvieron retirarse del predio, luego de hacer público su reclamo y se logró continuar con el ingreso de los espectadores al predio.