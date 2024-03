«El próximo problema será la falta de electricidad»: la advertencia de un científico argentino, confirmada por Elon Musk

El próximo problema a nivel mundial será la falta de electricidad. Así lo afirmó el cientifíco argentino, Juan Carlos Bolcich y lo ratificó, el CEO de Tesla y dueño de la red social X, Elon Musk.

En su participación en la conferencia, «Bosch Connected World», Musk sostuvo: «Primero hubo escasez de chips de red neuronal. Después, el problema de la disponibilidad estuvo en los transformadores reductores de voltaje. Esta sucesión de acontecimientos me lleva a pensar que el próximo problema será la falta de electricidad».

Y advirtió: «El crecimiento simultáneo de la movilidad eléctrica y de la IA está creando una demanda excesiva de generación de energía eléctrica».

El hidrógeno

Ya en junio de 2021, Juan Carlos Bolcich, físico argentino que se especializa en aplicación de hidrógeno para la propulsión de vehículos, había remarcado que "el tema es recolectar esa energía para poder usar de acuerdo a demanda, porque es energía dispersa, no está concentrada en un pozo como el petróleo.

«La electricidad no debería llegar a ser más del 50% de la energía que se puede generar directamente, porque el problema es la red eléctrica», precisó al diario Infobae y explicó: «Por más que tengamos grandes tendidos eléctricos de alta tensión, éstos son como una avenida. Cuando el tránsito es mayor a la cantidad de autos que pueden circular, la avenida queda angosta y el tránsito se frena».

«Con la electricidad pasa lo mismo. Por eso los autos eléctricos enchufables no son el futuro», aseguró.

Lo que hay que hacer es usar esos recursos naturales infinitos pero variables, de manera inteligente», subrayó y detalló: «Porque el sol de noche no está, el viento no siempre sopla y los ríos no siempre tienen caudal".

«Y además, la demanda también es variable y estacional», señaló y desarrolló: «Si la demanda es directa y la energía eléctrica que se genera, así como nace se consume, habrá momentos en los que no alcance y momentos en los que haya exceso de producción. Lo que hay que hacer es un colchón. Transformar esa energía de los recursos naturales en hidrógeno a través de electrólisis y almacenarlo para poder transformarlo en energía eléctrica nuevamente al momento que sean necesaria».

Para cerrar, aclaró que "los autos eléctricos no reemplazarán completamente a los autos a combustión, porque las autopistas por las que viaja la electricidad no darán suficiente respuesta" y sumó: "Esos motores podrán ser eléctricos a través de pila de combustible de hidrógeno, pero ahí habrá un desecho que es la batería".

"En cambio, el hidrógeno a inyección directa, permitirá mantener los motores a explosión, solo que el gas que combustione será hidrógeno y lo que saldrá por el caño de escape, será vapor de agua y no gases de efecto invernadero", finalizó.

Newsweek