Eclipse solar 2024: 6 claves para entender el mayor evento astronómico del año

Los eclipses solares totales son eventos astronómicos realmente impresionantes. Por unos minutos, la Luna se posiciona de tal manera entre la Tierra y el Sol que interfiere en el camino de la luz emitida por la estrella central de nuestro sistema planetario. Como consecuencia, provoca que el día se convierta abruptamente en noche. Los efectos visuales que generan son imperdibles y es un espectáculo para cualquier persona que pueda presenciarlo. Además, le permite a los astrónomos realizar experimentos y observaciones relacionadas con el comportamiento del Astro Rey.

Hace más de 100 años, uno de estos tipos de eclipse logró corroborar por primera vez la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Los astrónomos pudieron observar las estrellas durante el día, algo imposible de realizar sin la oscuridad que aportó la Luna. Mediante cálculos concluyeron que la luz de los astros se doblaba alrededor del Sol, ya que su posición durante el día se veía distinta a la real.

Esto comprobaba que, como lo había propuesto el físico de origen alemán, el espacio y el tiempo se encuentran interconectados en un tejido que conforma al universo, y que la gravedad era el resultado de una curvatura de ese tejido causada por un cuerpo masivo, como el Sol en este caso.

En las próximas horas, va a ocurrir uno de estos fenómenos y será visible en Norteamérica, específicamente en México, Estados Unidos y Canadá. Existen varias razones por las cuales este evento será importante, y múltiples claves para poder entenderlo y disfrutarlo plenamente durante los pocos minutos que dura.

1- Diferencia entre un eclipse solar total, parcial y anular

Que se trate de un eclipse total quiere decir que la Luna se encuentra en el punto de su órbita elíptica más cercano a la Tierra, lo que le permite cubrir al Sol por completo y dejar ver su capa más externa denominada “corona”. Cada 11 años el campo magnético del sol cambia y genera ciclos de mayor y menor actividad de la estrella. En este momento, su intensidad está casi al máximo. Gracias a la obstrucción causada por el satélite terrestre, los procesos solares podrán ser observados en todo su esplendor.

Los científicos aprovecharán el evento para realizar estudios y experimentos. En diálogo con Infobae, Bea Gallardo-Lacourt, física espacial del Centro de Vuelo Espacial Goddard, algunos de éstos “nos permitirán conocer cómo se comporta la corona solar, cómo cambia el campo magnético del Sol, cómo cambia su masa, y cómo interactúa la atmósfera terrestre durante este evento astronómico. Podremos estudiar los cambios que se genera en la atmósfera de la Tierra en sus distintas capas”.

Las diferencias entre los tipos posibles de eclipses radican en la posición de la Luna con respecto a la Tierra y al Sol. En el caso de un eclipse parcial, la Luna solo cubre una parte del Sol con su penumbra, que es su sombra menos oscura. El tipo anular sucede cuando el satélite está perfectamente alineado con la Tierra y el Sol, pero, a diferencia de lo que sucede en un eclipse solar total, está en su punto más lejano con relación al planeta. Debido a esto, la Luna cubre a la estrella con su sombra más oscura, la umbra, de tal manera que deja ver un “anillo de fuego” a su alrededor. En ambos casos la luz emitida por el astro disminuye, pero no se logra el mismo efecto de oscuridad que produce el eclipse total.

2- ¿Qué regiones que quedarán en la oscuridad total por el eclipse?

El primer momento de totalidad del eclipse que se verá en el planeta será a las 16.38 GMT (13.38 hora argentina) y el último a las 19.55 GMT (18.55 hora argentina). En total, este evento tendrá una duración de 3 horas, 16 minutos y 45 segundos, momentos en los cuales se creará un camino de totalidad de aproximadamente de 185 kilómetros de ancho, en diagonal a través de los tres países del norte de América.

Desde las costas de Mazatlán, en México, pasando por 15 estados de Estados Unidos, hasta llegar a Canadá, más precisamente la ciudad de Montreal, unas 50 millones de personas estarán atentas al cielo, ya que este espectáculo cósmico, por lo general, se desarrolla en rincones remotos del planeta, pero en este caso recorrerá una dirección nordeste, atravesando zonas densamente pobladas, empezando por el interior de México, el sur y este de Estados Unidos y el sureste de Canadá hasta salir por Terranova a las 19.43 UTC (17.13 hora local).

3- ¿Por qué el eclipse sólo se verá en algunas regiones?

“Este eclipse solar total implica que el 100% de la luz del Sol será cubierta por la Luna, que pasará entre medio de nuestro planeta y la estrella, dejando ver su corona. Ese suceso nos brindará la oportunidad de ver el Sol, nuestra estrella más cercana, con un nivel de detalle extremadamente único”, explicó a Infobae Bea Gallardo-Lacourt.

La sombra proyectada por la Luna sobre la Tierra solamente llega a abarcar una franja que se denomina “camino de la totalidad”. Las personas que se encuentren en su trayectoria podrán observar a la Luna cubriendo totalmente al Sol. Si la distancia del observador a esa zona es poca, podrá apreciar un eclipse solar parcial. Pero mientras más lejos se encuentre, menos posibilidades hay de ver el sorprendente acontecimiento.

Solamente, como ya se dijo, los países en los que se disfrutará de este eclipse en su auge son México, Estados Unidos y Canadá, cuyos pobladores entre las 16:38 GMT (13:38 hora argentina) y las 19:55 GMT (18:55 hora argentina) podrán apreciar este fenómeno astronómico con una extensión de aproximadamente 185 kilómetros de ancho.

4-¿Cuánto durará el eclipse?

La mayor cantidad de tiempo que durará el eclipse solar en su totalidad será de 4 minutos 28 segundos a partir de las 17:15 GMT (14:15 hora argentina) sobre un pueblo mexicano llamado Nazas. Por otro lado, la totalidad más corta será de 2 minutos y 6 segundos en el sur de la isla Starbuck en el Océano Pacífico.

Estas diferencias se deben a que la Luna se encuentra a distintas distancias de la Tierra según el momento debido a la forma esférica del planeta y la órbita del satélite. Por esa misma razón, los puntos de máxima cobertura sólo se podrán observar dentro del camino de totalidad.

5- ¿Cómo se puede observar el eclipse de manera segura?

Que la Luna tape por completo al Sol y se perciba una repentina noche no significa que los rayos ultravioletas e infrarrojos que emite la estrella no alcancen a la Tierra, es por eso que debe tenerse en cuenta que estas radiaciones podrían causar daños irreversibles a los ojos. Un ejemplo es la retinopatía solar, lesión causada por la exposición del ojo desnudo al Sol.

Normalmente la intensidad de la luz solar no permite que se lo observe fijamente el tiempo suficiente como para generar afecciones de este tipo, pero al disminuir su luminosidad resulta más tolerable mirarlo fijamente, por ello no se debe realizar ya que causaría una pérdida de visión central, entre otras complicaciones incurables. La recomendación de los expertos es utilizar gafas de protección especialmente diseñadas para filtrar los rayos ultravioleta e infrarrojos que cumplan con la normativa ISO 12312-2. Intentar observar el eclipse a través de telescopios o cámaras tampoco es recomendable si no poseen los filtros de luz y radiación necesarios.

En caso de no poder ver el eclipse desde los países que comprenden el camino de la totalidad, la NASA va a transmitir el evento astronómico en vivo desde las 17 GMT (14 hora argentina) para que las personas en todo el mundo puedan disfrutarlo.

En ese sentido, pese a que no podrá observarse de manera directa, el eclipse comenzará como parcial a 12:42 en Argentina y Chile; 10:42 en Colombia; 09:42 en México; 11:42 en Miami y Nueva York; 17:42 en España. Y alcanzará el punto de total a las 15:17 en Argentina y Chile; 13:17 en Colombia; 12:17 en México: 14:17 en Miami y Nueva York; 20:17 en España y podrá ser observado, junto a un experto de la NASA, en este link.

6- ¿Cómo se predicen los eclipses solares?

Los astrónomos no solo predijeron este eclipse solar, sino que ya saben cuándo será el próximo. La precisión en cuanto a la fecha y al tipo de eclipse que determinan los científicos es posible gracias a los cálculos sobre las órbitas de la Luna y la Tierra. También sirven para conocer cuándo habrá eclipses lunares, en los que, al revés que los solares, el planeta es el que oscurece a la Luna. Esto se debe a que las sombras resultantes de las trayectorias de los objetos del sistema solar también son previsibles.

Dentro de este marco, el próximo eclipse solar, que será anular, será visible desde el sur de la Argentina el 2 de octubre de este año. Su “banda de anularidad”, que sería correlativo al camino de la totalidad, comprenderá una franja que va a cruzar el sur de Chile y parte de la provincia de Santa Cruz, pero podrá verse parcialmente en todo el país.