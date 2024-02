Tartagal: un hombre amenazó con prenderse fuego a lo bonzo frente a la Municipalidad

Un hombre que exigía planes de contención o bolsones, se instaló en las puertas de la Municipalidad de Tartagal, sobre la calle San Martín, y amenazó con prenderse fuego si no escuchaban sus reclamos. Inmediatamente fue detenido por la Policía y puesto a disposición de la Justicia.

El sujeto, de apellido Rojas, había protagonizado semanas atrás otro incidente por lo que tenía la prohibición de acercarse al edificio comunal. Fue denunciado por el municipio.

Todo ocurrió en horas de la mañana del lunes, cuando el hombre de unos 30 años y que pertenecía a uno de los 40 grupos piqueteros que se formaron en Tartagal, exigía contención al municipio -dinero en efectivo- o en su defecto, la entrega de bolsones alimentarios.

Como nadie accedió a sus exigencias, llevó un bidón con combustible amenazó prenderse fuego a lo bonzo.

El secretario de Gobierno de la comuna, Ernesto Restom, explicó la situación: "Este hombre comenzó pidiendo contención, como le llaman ellos a la entrega de dinero en efectivo; luego nos exigía que le entreguemos bolsones, porque según él representaba a 30 desocupados pero en realidad estaba solo”. El funcionario detalló: “Como amenazó con prenderse fuego, poner en riesgo su propia seguridad, pero también de mucha otra gente que pasa por la vereda del municipio o de quienes trabajan en las inmediaciones hicimos la denuncia y se lo llevaron demorado".

“Le ofrecimos trabajo y nos dijo qué lo tenía que pensar”

Restom precisó que la situación del municipio "como la de la provincia y la de todo el país es que las obras públicas están suspendidas, que no contamos con recursos para comprar discrecionalmente bolsones y mucho menos para repartir plata. Más allá que no tenemos recursos suficientes no es obligación del municipio usar dinero que es de los tartagalenses para repartirla entre quienes no hacen ninguna contraprestación de nada”.

Respecto al tema de los bolsones dijo que la Secretaría de Desarrollo Social de la Provincia no articula la distribución de bolsones con el municipio, por lo que no se sabe a quiénes se les entrega. “Y además estamos articulando con algunos grupos de desocupados que tienen herramientas para hacer desmalezado pero no era el caso de este señor que no tenía ni una sola herramienta", dijo Restom. Precisó, además: "Lo habíamos atendido varias veces pero seguía con sus exigencias que no podemos responder venga solo o venga con 200 personas, da igual porque no tenemos recursos para ese tipo de cosas que ellos llaman contención. Como estamos por hacer una reestructuración del personal eventual que realiza el barrido y limpieza de calles, porque estamos con la gente justa, le ofrecimos si a partir de marzo quiere incorporarse a esa tarea y nos respondió que tenía que pensarlo”.

Finalmente Restom expresó: "No sabemos si vino por iniciativa propia con esa actitud extorsiva o lo manda alguien pero de una u otra manera la respuesta siempre va a ser la misma. Estamos reparando las desmalezadoras y en la medida de las posibilidades le demos trabajo a desocupados, pero eso de recibir plata sin hacer nada, se tiene que entender que en Tartagal no se hace más porque no corresponde".