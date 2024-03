Crece el escándalo por los sueldos de los ediles en Orán

Un escándalo de proporciones mayúsculas toma forma en la ciudad de Orán con la polémica desatada hace unos días sobre los aumentos de sueldos que los concejales se habrían otorgado sin respaldo ni instrumento legal alguno.

De acuerdo a las informaciones que circularon en medios locales, estos incrementos significan una importante erogación para las arcas municipales, ya que el cuerpo deliberativo carece de autonomía e independencia económica, pese a lo cual los sueldos de los ediles oranenses tuvieron una suba del 40 por ciento aproximadamente.

La noticia fue rápidamente desmentida por el cuerpo de concejales, quienes convocaron en la mañana de ayer a una conferencia de prensa que prácticamente terminó en un escándalo, con acusaciones de todo tipo por parte de integrantes del cuerpo deliberativo e insólitas reacciones de empleados administrativos de planta política, que confrontaron con los periodistas presentes en el lugar.

Anteriormente y en una actitud poco entendible, los ediles habían elaborado una resolución pidiendo a los medios de comunicación y en particular a diario El Tribuno, el derecho a réplica.

La resolución del Concejo que dejó sin efecto los aumentos de los ediles el año pasado.

Anoche El Tribuno habló con la presidenta del Concejo Deliberante, Alejandra Pato, quien rechazó en forma terminante que el aumento de sueldo para los concejales haya tenido un origen sospechoso y sin respaldo legal.

Contrariamente, Pato se refirió a una resolución anterior a la conformación del nuevo Concejo Deliberante que otorgó, ya desde el año pasado, los incremento salariales que pasaron los sueldos de los ediles de 280 mil pesos aproximadamente, a ingresos por arriba de los 400 mil pesos.

Pato insistió en que no fueron incrementos otorgados después del 10 de diciembre y citó la resolución 334 del año pasado, que disponía una actualización salarial para los ediles desde agosto a noviembre y que debía hacerse efectiva.

"No nos subimos los sueldos"

"Se dijeron muchas cosas y nos agraviaron al cuerpo de concejales frente a la comunidad. Todo lo que se dijo no es cierto. Nosotros no nos subimos los sueldos. Los incrementos ya estaban vigentes desde el año pasado y no están fuera de normativa ya que corresponden al presupuesto 2023 que el intendente Lara prorrogó", expresó.

Consultada sobre la documentación respaldatoria de esta resolución, Alejandra Pato admitió que hay copias, pero que el instrumento legal de esa resolución no está. "Lo buscamos cuando asumimos después del 10 de diciembre pero no existe; la hicieron desaparecer y también se lo advertimos al intendente", aseguró.

No obstante la titular del cuerpo deliberativo también fue consultada por una resolución emitida por el propio Concejo Deliberante, cuando ella era concejal, que disponía la derogación de aquella resolución con el objetivo de realizar el cierre administrativo del Concejo Deliberante en el período 2021-2023.

"Esa resolución carece de legitimidad por el procedimiento administrativo. No existe un expediente de derogación y por eso dudamos de esa legitimidad", aseguró.

Agravios de toda la sociedad

"Recibimos agravios en forma gratuita de toda la sociedad por culpa de informaciones que no son ciertas y por eso pedimos el derecho a réplica. No es cierto que los concejales nos aumentamos el sueldo.

La resolución del año pasado establecía una actualización de los ingresos por los meses de agosto, septiembre y octubre y eso es lo que corresponde dentro del presupuesto 2023 que fue prorrogado por el intendente Lara. El instrumento legal desapareció", aseguró la presidenta del Concejo Deliberante de la ciudad de Orán, Alejandra Pato, en contacto con El Tribuno.