Tartagal: "Por Cafayate" la zamba de un norteño que ganó la Serenata

Estaba escrita, musicalizada y registrada en SADAIC desde el año 1999 pero nunca había sido difundida por su autor, el músico, compositor y cantante folclórico Hugo Garzón. Pero como él mismo lo recuerda "cuando la Serenata a Cafayate cumplió su edición N° 50 se lanzó el concurso de la canción inédita dedicada a este acontecimiento cultural y de la propia localidad de Cafayate a la que yo quiero entrañablemente y de la que tengo siempre los mejores recuerdos y momentos vividos; fue ahí donde decidí participar con esta zamba inédita. Fue la primera vez que participé de un concurso porque si bien tengo varios temas que son de mi autoría y tengo la dicha de que varios amigos, músicos y cantantes los han grabado, no soy de hacer un tema para concursar. Pero esta vez quise participar de esa forma. La sorpresa, la alegría fue inmensa cuando me comunicaron que entre 45 trabajos de gente muy reconocida, habían elegido el mío y por unanimidad" recuerda este norteño que comenzó a transitar el camino del folclore desde que concurría a la escuela Coronel Vicente de Uriburu de Tartagal, donde por primera vez subió al escenario acompañado de su guitarra cuando tenía 12 años de edad, para un acto del día de la música en el mes de noviembre.

Una pasión para los hijos

Cuando la organización de la Serenata le informó que su zamba "Por Cafayate" había ganado el certámen "me invitaron para recibir el premio, lo que sucedió el viernes 23 de enero, de manera que subí al escenario primero a cantarla acompañado de mi hijo Alejandro y con Amparo Quispe que hizo la percusión, y un poco más tarde me hicieron entrega de la placa lo que para todos nosotros fue una caricia en el corazón, ya que toda esa semana recibí el cariño de mucha gente".

Hugo recuerda sus inicios como músico y cantante desde su niñez "por lo que ya llevo 50 años con el folclore. Siempre me dediqué a mi trabajo particular, pero el folclore fue mi gran pasión y siempre lo tomé con mucha seriedad, como si fuera un trabajo más. En cualquier lugar de Salta no faltan las guitarreadas después de un asado o de un encuentro de amigos, pero en mi caso yo ensayaba solo o con otros músicos, escribí muchos de mis temas que fueron interpretados por folcloristas de primer nivel como Pastor Juarez, Gastón Cordero entre otros. Siempre fui un autodidacta y de hecho sigo aprendiendo todos los días y en los últimos años, si bien no dejé de tocar los temas del repertorio de la música folclórica, la mayoría de los temas que interpreto son de mi autoría", aseguró.

La pasión de Huguito no terminó allí ya que "quienes estudiaron música fueron mis dos hijos: Franco y Alejandro que crecieron en ese ambiente y por eso ambos sin duda alguna y para mi orgullo, han superado ampliamente a su padre. Franco vive en Suiza y junto a su esposa son profesionales y viven de la música dando recitales en distintos lugares de Europa, donde el folclore argentino es muy reconocido y muy respetado y en muchos países lo presentan como el legado, la herencia de don Atahualapa Yupanqui. En el caso de Alejandro que vivió 10 años en Córdoba, tuvo la oportunidad de trabajar al lado de grandes músicos; ambos son multi instrumentistas y son muy exquisitos para escribir letras y música" expresa con orgullo.

En los 50 años de la Serenata en el Museo de la fama le tocó al tartagalense Hugo Garzón plasmar sus manos. "Lo que para mí como representante del folclore del norte salteño fue un orgullo y una enorme satisfacción" expresó.

Convocatoria para todo el país

En diciembre del año pasado se lanzó, en el marco de las Bodas de Oro de Serenata a Cafayate convocatoria a autores, compositores e intérpretes argentinos para participar en el concurso de canciones inéditas.

La iniciativa buscó enriquecer el repertorio musical del evento con creaciones frescas y originales que reflejen la rica diversidad cultural de Argentina. La convocatoria estuvo abierta a todos los talentos musicales del país hasta el pasado 2 de febrero.

La selección de la canción ganadora se llevó a cabo mediante un riguroso proceso de evaluación por un distinguido panel de expertos en música folclórica. Los criterios incluyeron originalidad, calidad artística y la capacidad de capturar la esencia única de la tradición musical argentina.