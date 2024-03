Cerrillos: vecinos se oponen a la instalación de una planta embotelladora de agua

Fuerte resistencia de los vecinos al proyecto de instalar una planta embotelladora de agua potable en Cerrillos. Aducen falta de información y se quejaron por la caída de la presión y, en algunos casos, cortes reiterados del servicio desde que se puso en marcha la obra.

Ayer por la tarde, un gran número de familias del barrio Antártida Argentina mantuvieron una reunión con personal técnico de Aguas del Norte, del área de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad y de la Defensoría del Pueblo, a quienes plantearon el por qué de la decisión unilateral e inconsulta.

“Nos enteramos del proyecto el día que fueron a inaugurarlo y desde entonces comenzaron los problemas”, contó una mujer.

Señalan, además, que de los tanques de agua del barrio, que tienen cerca de 50 años de antigüedad, se aprovisionan cisternas privadas de la ciudad de Salta, Rosario de Lerma y San Lorenzo. “Tenemos que cuidar el agua. Es un bien escaso. Gracias a Dios el Bº Antártida Argentina es uno de los pocos lugares que no sufría problemas y la calidad del agua es óptima. Ahora con todo esto comenzamos a tener inconvenientes. No es justo. Además nadie nos dijo nada, no nos dan garantía de nada”, expresó otro vecino.

La gente del lugar quiere saber cuánto los afectará la extracción de agua para embotellar, si acelerará significativamente la vida útil del pozo que aprovisiona la zona, si la empresa cuenta con los permisos pertinentes para el uso del predio donde se construyen las instalaciones y si se resolverán en el corto plazo los problemas de presión y cortes del suministro.

Al finalizar la reunión firmaron un acta en la que la empresa y la comuna se comprometen a informar de manera clara y concreta aspectos relacionados a los permisos y autorizaciones, como las cuestiones técnicas. Mientras tanto, la gente del lugar exige la paralización de los trabajos hasta tanto se brinden las garantías de sustentabilidad del proyecto y que los inconvenientes surgidos de su puesta en marcha sean solucionados.

El proyecto

Aguas de Salta puso en marcha la construcción de una embotelladora de agua potable en Cerrillos, que generará a la empresa un importante ahorro de dinero y posibilitará atender emergencias en otros puntos de la provincia. La calidad del agua del barrio Antártida Argentina es óptima, dijeron.

La función de esta fábrica, según se informó el día de la inauguración, será atender la demanda de los salteños en distintas épocas del año, a través de la distribución de bidones en los lugares que haga falta. Se trata de la primera experiencia de este tipo en la provincia.