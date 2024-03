Rosario de la Frontera: Fuerte operativo con fumigaciones contra el mosquito del dengue

En la municipalidad de Rosario de la Frontera, las áreas de Bromatología y Defensa Civil brindaron una conferencia de prensa para detallar el trabajo que se está realizando con el fin de erradicar el dengue.

Hasta el momento son sesenta y seis los casos de dengue y cuatro están en estudio. Aseguraron que los casos están controlados y ya se hizo el bloqueo sanitario en lo barrios. "Hemos marcado una nueva modalidad y el trabajo primordial es la prevención, ya que hay un brote de dengue muy fuerte y el objetivo es hacerlo con absoluta responsabilidad", expresó el director de Bromatología, Federico Saha Dietrich en la conferencia.

En ese sentido, los organismos de seguridad pidieron y recalcaron a la población que es fundamental que las familias extremen todas las medidas básicas en sus hogares.

"La responsabilidad no solo cae en el Estado, sino también en cada una de las personas y ese, es el punto más importante para poder ir coordinando las distintas actividades que venimos realizando y que continuaremos llevando a cabo junto al Ministerio de Educación y de Salud", indicó.

Fumigación

Para contrarrestar la problemática y evitar algún desborde en los casos desde el viernes pasado se llevan a cabo fumigaciones terrestres en diversos puntos y en todas las instituciones educativas de la comunidad rosarina.

"En las escuelas y en las diversas instituciones estamos trabajando, pero también solicitamos a toda la población que nos ayuden con esta gran responsabilidad de erradicar el mosquito. Para ello les pedimos que mantengan los lugares limpios para evitar la generación y los criaderos de mosquitos.

Los pastizales en las casas o bien, los dueños de terrenos baldíos, les pedimos que se hagan cargo de estos espacios y que los limpien, lo mismo con el frente y con el interior de los domicilios, es decir, hay que tener una limpieza general para que de esta manera, podamos cuidarnos entre todos", advirtió el funcionario.

Pocos recursos

Por otro lado, hizo hincapié sobre el deplorable estado en que se recibió el municipio tras la gestión saliente.

"Ya llevamos tres meses de gestión, en los que se tuvo que accionar contra un montón de problemáticas que no tendrían que haber sucedido, pero sucedieron. Generalmente, en los cambios de gestión terminan pasando cosas que no deberían pasar, sin embargo, gracias a Dios, seguimos trabajando para superar esta cuestión donde hubo una falta de acompañamiento un absoluto entorpecimiento y en función a eso, ya estamos saliendo adelante, por eso, también le pedimos a la sociedad su acompañamiento para afrontar una situación grave que estamos viviendo en Rosario de la Frontera, con el fin de que las familias no tengamos mayores inconvenientes", manifestó.

Para ello, el director anunció que continúan con los desmalezados en plazas y barrios y que recientemente, "ya se logró corregir este bache financiero que dejó la gestión saliente y llegaron las nuevas maquinarias que se pudieron comprar, las mismas ya se armaron y se están utilizando en los establecimientos educativos".

El trabajo de las ASA.

A su turno, Gustavo Díaz, coordinador de Defensa Civil, explicó el trabajo que se lleva a cabo con el personal de las agentes socio ambiental, ASA. "Las mujeres de ASA, en los hogares están desarrollando una amplia campaña de prevención y concientización. Se realiza un trabajo coordinado y en bloque por los diversos barrios hasta llegar al casco céntrico ya que el objetivo, es realizar un bloqueo masivo".