Exitoso cierre para las actividades con chicos de Chicoana y El Carril

El 24 de febrero se cerró una temporada más de encuentros entre niños, niñas y adolescentes que durante los meses de enero y febrero juegan, disfrutan de distintos talleres, aprenden cosas nuevas, se encuentran con amigos, comparten y reconocen sus derechos. El cierre de estos dos meses fue toda una fiesta. Acompañados de autoridades locales y de la empresa Alliance One Tobacco Argentina, compartieron juegos, almuerzo, bailes y la clásica "guerra de espuma" de cada verano.

El objetivo de Brazos Abiertos es alejarlos del trabajo infantil y fundamentalmente promover sus derechos. Niños, niñas y adolescentes de 4 a 17 años, provenientes de las zonas rurales de Chicoana y El Carril, cada verano encuentran en el programa un entorno amoroso, protector y educativo esencial para su desarrollo pleno.

A las 9 de la mañana llegan al predio de la empresa Alliance One Tobacco Argentina en la localidad de El Carril, los recibe el coordinador, el grupo de profesores y el equipo de cocina, listos para desayunar e iniciar las propuestas del día. Cada taller es una nueva propuesta para pensar, disentir, escuchar, disfrutar y elegir, siempre siendo protagonistas, Brazos Abiertos acompaña y propone. A las 5 de la tarde, después de la merienda y un largo día, el micro inicia el recorrido llevando a los niños a sus casas.

Los profes y talleristas son quienes ponen el cuerpo y el corazón para que cada niño, adolescente encuentre en Brazos Abiertos su lugar. Son muchos los que participaron estas diez temporadas. Algunos lo hicieron solo un verano y muchos otros crecieron junto a Brazos Abiertos. Con mucho orgullo, este año se incorporó un nuevo tallerista, que creció como participante del programa y hoy es "un profe" más que acompaña a los niños.

Los almuerzos siempre son un motivo de alegría. Para muchos niños el programa les aporta las únicas comidas del día. Este año, particularmente muy complicado desde lo económico, exigió un mayor esfuerzo de parte de todos. Buscando precios, recalculando presupuestos y el personal de la cocina innovando nuevas comidas igualmente ricas en nutrientes y sabrosas.

Compartir un día en el predio de la empresa Alliance One resulta una experiencia muy interesante. Se los ve participar en cada taller de manera libre, escuchando, hablando y proponiendo. En los tiempos libres y de descanso se juntan entre amigos, hablan, comparten bajo los árboles, y siempre hay una pelota y "canicas" listas para pasar el rato. Como en la vida misma, por supuesto, no todo es alegría. Muchísimas son las problemáticas de las familias y de algunos niños, que a veces se pueden contener y empoderar, y muchas otras superan la competencia o herramientas y se busca derivar. Brazos Abiertos no se termina cada verano, continúa en las escuelas primarias y secundarias de Chicoana durante todo el ciclo escolar. Con docentes, maestros y consejeros participando e intentando fortalecer las trayectorias escolares.

Brazos Abiertos se desarrolla en Jujuy, Tucumán y Misiones. La propuesta del programa, su mirada, la metodología e implementación está a cargo de la Fundación Vamos a andar. Alliance One Tobacco Argentina es la que impulsa y asume el compromiso con los chicos.