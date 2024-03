Metán: Ascenso a 52 penitenciarios de la Unidad Carcelaria 2

El intendente José María Issa acompañó la ceremonia llevada a cabo en el salón parroquial de la Iglesia San José, donde se reconoció y ascendió al personal penitenciario de la Unidad Carcelaria Nº2 de Metán.

Un total de 52 agentes fueron promovidos a los grados de cabo 1º, sargento, sargento 1º, ayudante, sub oficial principal y sub oficial mayor. Además, se destacaron los ascensos en el escalafón de oficiales, incluyendo alcaide, sub alcaide, adjutor, y la promoción del capellán de la institución, presbítero Mario Maita, a adjutor.

El intendente Issa resaltó la importancia del rol desempeñado por el personal penitenciario, destacando su dedicación y compromiso en el cumplimiento de sus funciones, además de señalar el rol social dentro de la tarea que cumplen quienes deben prestar servicio en las unidades penitenciarias para la reinserción social de quienes están privados de su libertad.

Además, el jefe comunal felicitó a los ascendidos y a sus familias, alentándolos a seguir contribuyendo con su profesionalismo y entrega al servicio público.

"Su ascenso no solo es un reconocimiento a su trayectoria, sino también una responsabilidad mayor en el cumplimiento de sus funciones", dijo Issa.

Asimismo expresó su reconocimiento hacia la labor del capellán de la institución, el presbítero Mario Maita, subrayando su compromiso con la comunidad carcelaria.

El evento fue encabezado por el sub secretario de Políticas Penales, Dr. Javier Salgado y contó con la presencia de otras autoridades, entre ellas la directora general del Servicio Penitenciario, prefecto mayor Carina del Valle Torres, el sub director general prefecto Víctor Martínez y el inspector general prefecto Enrique Torres.

También estuvieron presentes la intendenta de Río Piedras, Moira Dantur, autoridades del Poder Judicial, concejales, funcionarios del gabinete municipal y familiares del personal ascendido, quienes compartieron luego un brindis para celebrar este significativo momento de reconocimiento y superación profesional.