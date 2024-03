Campo Santo: Vecinos quieren que Cobos se transforme en municipio

En una primera reunión, convocada por algunos vecinos del pueblo de Cobos perteneciente al municipio de Campo Santo, se llevó a cabo la firma de un acta constitutiva de Asociación Civil Pro Municipalización de Cobos. El acta otorga el marco jurídico a una comisión que va a trabajar para alcanzar el objetivo de transformar al histórico pueblo en un nuevo municipio salteño. Está integrada por 15 miembros, cuya presidenta es Norma Pacheco. "Hace mucho tiempo, como vecina, veo la necesidad de independizarnos de Campo Santo, por las desventajas que geográficamente tenemos con ese municipio. Hoy estamos dando el primer paso para lograr el tan ansiado objetivo, creo que vamos a contar con el apoyo de todo el pueblo cuando conozcan a fondo el proyecto", manifestó Pacheco.

Cobos se encuentra a una distancia de 6 km de Campo Santo por la ruta provincial N° 12, la ruta cruza el río Mojotoro antes de llegar al pueblo, lo que hace que sea imposible transitar en los meses de lluvia, solo en pleno invierno puede ser utilizada con vehículos apropiados; este problema geográfico deja a los cobeños aislados del municipio por al menos 6 meses: "Para realizar algún trámite debemos hacer un rodeo de 28 km, por la ruta nacional 9, luego por la ruta nacional 34 y finalmente por la ruta provincial 11 hasta llegar a la Municipalidad, un viaje muy costoso, por esa razón la municipalización de nuestro pueblo sería la única solución a este gran problema", declaró la vicepresidenta de la comisión, Ana Hernández.

La firma del acta constitutiva de la comisión estuvo fiscalizada por el Dr. Roberto Tomás Aranda, quien también será el asesor legal en las gestiones que se lleven a cabo hasta lograr la personería jurídica de la comisión. Con respecto a esta "pueblada", Aranda la calificó como una iniciativa por medio de la cual los vecinos buscan que se les reconozcan sus derechos a institucionalizarse, como una forma de hacer valer el principio de igualdad de oportunidades: "Cobos ya cuenta con territorio y población, solo falta la organización" manifestó Aranda.

Sobre la viabilidad del proyecto, Aranda afirmó que están dadas todas las condiciones: "Fui partícipe en la creación de otros municipios, como el de Aguas Blancas, tengo la experiencia y sé que estamos por el camino correcto, estoy seguro de que el resto de los habitantes de este pueblo se va a sumar a la iniciativa, no hay nada más agradable que poder tener la oportunidad de pelear por los propios intereses, con soluciones inmediatas, no es lo mismo que vengan de afuera a decirnos cuales son nuestras prioridades", destacó el letrado.

De acuerdo con el último censo, Cobos cuenta con 1.300 habitantes, la cantidad exigible para poder ser municipio, actualmente su demarcación territorial es muy confusa, al punto tal que hay familias que tributan en la ciudad de Salta, por lo que se deberá trabajar intensamente en sus límites territoriales.

Asamblea popular

La conformación de la comisión generó varias polémicas entre algunos vecinos que no participaron de la reunión, por lo que se está programando una asamblea popular para presentar el proyecto y explicar sus fundamentos. La participación de los legisladores provinciales será fundamental para la aprobación del plan de municipalización de Cobos, en este sentido, el diputado provincial Daniel Segura expresó: "Creo que es muy conveniente para los vecinos de Cobos, pero lo veo muy difícil, hay otras localidades que llevan años sin lograr ser municipio, para el Gobierno provincial significa un importante gasto en materia de coparticipación, no estoy en contra, solo lo veo poco probable".

El senador Enrique Cornejo también dio su opinión: "La constitución provincial establece en su art 170 que para la constitución de un nuevo municipio se debe contar con una población de 1.500 habitantes. Requisito que no se cumple. Hoy la localidad de Cobos cuenta con una delegación municipal, estamos trabajando con el intendente de Campo Santo, Facundo Tache, los concejales y los diputados para mejorar la calidad de vida de los cobeños".

"Descabellado"

"Creo no equivocarme si digo que es un proyecto descabellado, Cobos no cuenta con los recursos como para autosustentarse, en el caso de Aguas Blancas se trata de una zona de frontera, con mayores posibilidades, pero aun así le quitaron recursos a Orán para coparticipar al nuevo municipio, lo mismo va a pasar con Campo Santo, le van a quitar recursos", expresó el diputado Germán Rallé.

Por su parte, el intendente Tito Taché también considera que es un proyecto muy difícil de concretar, "no me voy a oponer a esta decisión de los de vecinos de buscar ser un municipio, pero creo que no es el momento más apropiado, por mi parte, como ya lo había manifestado en otras oportunidades, voy a trabajar en mejorar la calidad de vida del pueblo de Cobos".