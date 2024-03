La rosarina Nancy Grissel cantará la Misa Criolla por segunda vez

La cantautora rosarina Nancy Grissel cantará este domingo de Pascuas la Misa Criolla por segundo año consecutivo. La presentación será junto a Canto 4 y es dirigida por la profesora de canto Nora Tolaba.

La folclorista es además maestra rural, se dedica al canto desde muy pequeña y hace ocho años conformó su grupo de manera profesional con músicos de diversas localidades que la acompañan en cada presentación. De Rosario de la Frontera; Mario Moya, en la primera guitarra; Esteban Cabezas, con la guitarra base, y Juan Ferreyra en el bombo. De Cobos; Juan Vidaurre, en la guitarra base, y de Santiago del Estero: Mariano Arias, con el violín. De Cafayate; Alexis Carral, en el bandoneón, y Víctor Meriles en el bajo. Miky Sureda y Juan Herrera son los sonidistas.

"Canto 4, al igual que yo, tenemos la misma preparadora vocal, que es Nora Tolaba, quien a su vez es profesora de coros, entonces ella tuvo esta idea de hacer la Misa Criolla con un coro que es de Salta", expresó Nancy Grissel y aseguró: "Realmente ser parte y estar por segunda vez con Canto 4 en la Misa Criolla es algo muy lindo, tal como estuvimos la vez anterior en Jáchal, provincia de San Juan, y ahora volvemos a tener esta hermosa experiencia, pero ya en suelo salteño".

En ese sentido, recalcó que ser parte de este evento "es muy especial, porque como católicos que somos con nuestra familia desde siempre, el poder cantar ahí se siente el doble de entusiasmo y emoción. Más allá de la festividad en sí, el canto de la Misa Criolla, con todo lo que significa y la manera en que la profesora Nora Tolaba nos transmite la interpretación, es algo que te eriza la piel. Por eso es muy significativo para mí desde lo religioso y mucho más de lo vocal, porque el estar compartiendo con Canto 4 y el coro de Salta es algo que, sin dudas, te eleva en lo vocal".

Por otro lado, recordó: "Tenemos una grabación en la época de pandemia, que también hicimos la Misa Criolla y fue filmada en la Catedral Basílica de Salta, y quienes lo deseen la pueden buscar en las redes sociales".

Maestra rural en el camino musical

También contó: "Soy docente y estoy a cargo de la escuela rural en San Felipe, como directora y maestra. Previo a ese trabajo, desde los cinco años que canto arriba de los escenarios, pero, profesionalmente y preparándome vocalmente, con la profesora Tolaba y otras profesoras en Rosario de la Frontera, como ser Yudit Mesa Bravo, ya hace ocho años que me dedico a la música folclórica de manera profesional", y agregó: "Gracias a Dios este camino de la música me ha llevado a recorrer y conocer muchos lugares lindos, como el norte argentino, ya que he andado por Jujuy, Catamarca, donde estuve hace poco en el Festival Nacional de la Reina del Yokavil".

Entre otros de sus logros la cantautora recordó la reciente revelación en la Serenata de Cafayate: "Llegar a la Serenata cuando me convocaron desde la comisión fue algo hermoso el poder actuar en el escenario mayor y, más aún, el haber estado posicionada entre los cuatro artistas más importantes en esa noche, junto a Nahuel Pennisi y Luciano Pereyra, fue una experiencia inolvidable"

Finalmente, la artista indicó que dicho evento "está convocado y promocionado por el Ente Turístico de Salta y va a ser transmitido por las redes sociales", y expresó: "Mi mensaje es que no dejemos que el folclore decaiga ni tampoco sus tradiciones y, particularmente, espero que las mujeres siempre estemos arriba de los escenarios y que seamos contempladas en los distintos eventos".