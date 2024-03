Oscar Castiella: “Tenemos que atender las urgencias: hoy es la falta de agua”

Más de medio centenar de vecinos del barrio Antártida Argentina, de Cerrillos, expresaron su preocupación por los cortes en el suministro de agua y la baja presión.

Manifestaron que, los inconvenientes comenzaron a agudizarse desde que Aguas del Norte dio inicio a la ejecución de un proyecto, con la intensión de instalar en el pozo del lugar una planta embotelladora de agua potable.

Si bien se aclaró que la planta no se encuentra en funcionamiento y que se avanzó solamente en la infraestructura edilicia, la problemática está y piden que se normalice el servicio y se paralicen las obras hasta tanto se tenga información clara sobre el proyecto y sobre las condiciones actuales de la napa.

Estuvieron presentes el intendente Enrique Borelli, acompañado por su asesor de Obras Públicas, Federico Chasni; el defensor del Pueblo Manuel Mirse, el concejal Javier Kairuz y Abel Fernández, de la Junta Vecinal.

Fueron convocadas a participar las autoridades de la empresa prestataria, pero por razones que aún se desconocen no llegaron hasta el lugar.

Respecto a la cuestión legislativa municipal, Kairuz señaló que solicitaron a Aguas del Norte un informe técnico del proyecto, ya que no cuentan con información suficiente: y que desde la compañía se comprometieron a enviárselo en el lapso de una semana.

"El barrio sufre un problema estructural"

Borelli por su parte, manifestó que los problemas de agua en el barrio Antártida Argentina “no son de ahora. Es un problema estructural y que Aguas del Norte tiene proyectado realizar un recambio de cañería”. En cuanto a la construcción de la planta embotelladora, dijo que no existe en el municipio un expediente para la construcción de dichas instalaciones.

“La urgencia hoy es la falta de agua”

Uno de los vecinos más antiguos de la barriada, el Dr. Oscar Castiella, puntualizó: “La urgencia hoy es la falta de agua. Es lo que tenemos que resolver. En otra etapa podemos analizar los diferentes proyectos”. Recordó que hay vecinos con problemas de salud que no pueden atender sus necesidades, por los problemas en el servicio y aclaró: “La información dada hasta ahora no está nada clara. Se invitó a Aguas del Norte a participar de esta reunión pero no vinieron. Necesitamos que se tome este tema con seriedad y gestión”.

En cuanto a abastecer a otras regiones en que hay escasez con agua del pozo del barrio Antártida Argentina, señaló que no hay que entrar en el dilema de la sábana corta, es decir que cuando se cubre un lado se descubre el otro. “No generemos un problema en un lugar para resolver otro, en otro lugar”, resaltó.

“Reducción de tarifas y camiones cisterna”

Por los inconvenientes surgidos en los últimos meses, desde la Defensoria del Pueblo local adelantaron que solicitaron a la empresa la reducción de tarifas hasta tanto se normalice el servicio. Pidieron a los vecinos acercarse al organismo para formular sus reclamos y avanzar con las gestiones.

La gente del lugar también manifestó su malestar por la gran cantidad de camiones cisterna que llegan aprovisionarse al cargadero de los tanques. “Vienen vehículos enormes, no hay lugar para estacionar ni circular por las calles angostas. Además, dejan saliendo el agua que se esparce por todo el barrio. Ya se comprometieron en la reunión anterior a sacar ese cargadero, pero la cosa sigue”, contó María Elena.

Los ojos puestos en el Enresp

En un momento de la reunión, los ojos se volcaron sobre el papel del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp). “Tendrían que estar aquí. Esta problemática es pública y viene desde hace tiempo. Somos usuarios y necesitamos que actúen”, dijeron. Se preguntaron sobre el rol de este organismo y anticiparon que pedirán su participación en la próxima asamblea.

También se sumó en carácter de invitada la Dra. María Alejandra Silva, docente de Medicina Social e investigadora del Conicet, quien además lidera proyectos ambientales. En la oportunidad instó a los vecinos a conformar un Foro del Agua, que cuente con asistencia especializada y destacó la importancia de que la comunidad se organice, luche y coopere.

Finalizada la reunión, se firmó una nueva acta en la que dejaron constancia de los temas tratados.