Rosario de la Frontera: Hace 8 años reclaman que se limpie un lote privado

Ya pasaron ocho años que los vecinos del barrio 180 Viviendas de Rosario de la Frontera esperan y ruegan por el desmalezado de un enorme lote privado que está ubicado a lo largo de la calle Virgen de la Montaña.

Al pasar tanto tiempo sin mantenimiento, los yuyos y la arboleda han crecido de manera exponencial, lo que trae aparejado un sinfín de problemáticas sanitarias y de inseguridad. Por un lado, cientos de bichos de todo tipo, desde alacranes, arañas y hasta víboras, ingresan a los hogares, poniendo en peligro la vida de los vecinos.

Por el otro y lo más alarmante, es que el monte, sirve de refugio para los ladrones que merodean la zona de manera constante, lo que los obligó a gastar sus últimos ahorros en enrejar y poner cámaras de seguridad en sus viviendas.

"Los vecinos, en estos últimos ocho años, hemos presentado muchísimas notas pidiendo que por favor limpiaran el lote, teniendo en cuenta que la última vez que lo desmalezaron fue en la gestión de la exintendenta Rómula Montero, después, nunca más", manifestó a El Tribuno Susana Romero, vocera y una de las vecinas más afectadas.

"Se supone que si una persona, es dueña de un lote privado y según lo que marcan las ordenanzas, se tiene que hacer cargo de la limpieza, caso contrario, se tendría que multar; sin embargo sigue pasando el tiempo, los años y nadie se hace cargo, ni el dueño ni la Municipalidad en multarlo", expresó con indignación. También mencionó algunas de las problemáticas que representa el lote colmado de yuyos.

"Vivimos atemorizados por los bichos. Todos los días tenemos que revisar los fondos de las casas, las habitaciones, bajo la cama y los calzados, ya que no sabemos con qué alimaña nos vamos a encontrar", contó.

La mujer fue más allá y marcó los problemas de inseguridad que genera este espacio. "La inseguridad es otro problema. Apenas se hace la oración, se escuchan silbidos muy extraños y ya entrada la noche, andan merodeando delincuentes de todas las edades, entonces, no nos queda más opción que encerrarnos en nuestros hogares y rezar para que no ingresen", dijo.

Esta situación, sinceramente ya se ha desbordado, dado que los vecinos tuvimos que gastar lo que no teníamos para poner rejas en el ingreso y otros, hasta en los techos, ya que más de una vez, hemos escuchado pasos. Hay gente que también ha puesto alarmas y cámaras de seguridad pero el peligro, no pasa y ya no sabemos que más hacer", detalló la vocera.

Recordó que ya hubo varios robos y ante la permanente inseguridad, algunas familias optaron por mudarse de barrio. "En los últimos años y meses, hemos sufrido de varios robos donde los delincuentes, lo primero que hacen, es huir y esconderse en ese lote, incluso ahí mismo ocultan las cosas que roban y después las buscan como si nada", concluyó.