Una misionera de la Quebrada del Toro viajará a la selva

Oriunda de Rosario de Lerma, Yolanda "Yoli" Puca viajará a la Amazonia de Perú como misionera de la Delegación Episcopal de Alfarcito, para trabajar en la atención pastoral de comunidades nativas de Kimbiri, ubicada al norte del Cuzco, en una zona marcada por innumerables problemas sociales. Estará dos años misionando en esta porción del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado.

"Yoli", es una vecina de Rosario de Lerma, misionera desde los inicios con el recordado padre Sigfrido "Chifri" Moroder, en la zona de la Quebrada del Toro y la precordillera del departamento de Rosario de Lerma. Elegida por su experiencia y sobre todo por su vocación por los demás. Su trabajo en la Amazonia Peruana será muy distinto. Por la geografía, la cultura y los desafíos sociales de aquella región complicada.

"Es una nueva etapa de mi vida que emprendo. Estuve 23 años caminando en la Quebrada del Toro. El padre Chifri fue la persona que me marcó este camino. Me inicié con él. Será una tierra nueva, con 70 comunidades por ayudar con la presencia de los misioneros. Es una zona muy distinta para misionar, a diferencia de Salta. Donde voy, está lleno de valles, mucho calor y lluvias permanentes. No hay infraestructura sanitaria y carecen de muchas cosas. Mi vocación me permitió esta nueva etapa", contó Yolanda a El Tribuno.

Partirá esta semana a Perú con una pequeña mochila cargada de ansiedad y mucho amor para brindar a los necesitados. Los objetivos de esta misión católica son enviar misioneros con diversos estados de vida de distintas diócesis y congregaciones de Argentina. Los misioneros enviados deben estar dispuestos a permanecer un tiempo prudencial, idealmente dos o tres años como mínimo, en cada caso se evaluarán los procesos personales y posibilidades. Como misión permanente se sostendrá con sucesivos y oportunos relevos. Es una zona con diferentes matices geográficos y sociales. La mayoría de la población es nativa, y vive lejos de los centros urbanos del Perú.

La coca con el narcotráfico y las guerrillas marcaron la región del Kimbiri tiempo atrás. Hoy, un tanto más relajada, la población necesita de la palabra y la ayuda de los misioneros católicos. Allí cuentan con dos parroquias y dos sacerdotes. La comunidad Argentina asume la zona Sur, constituyendo parroquia a la capilla San Juan Bautista del centro poblado más grande de la región, Kimbiri. En esta región se encuentran comunidades nativas de las etnias Ashaninkas y Machiguengas, con sus respectivos idiomas y culturas, donde el idioma predominante es el quechua, aunque se entienda y se hable castellano.

La comunidad Argentina para la atención pastoral de la parroquia se ha dividido en dos centros misioneros, Kimbiri y Villa Virgen. Es el objetivo. Con una presencia estable y cercana de una iglesia sinodal que anime, evangelice y promueva la fe en toda la región, acompañando la vida en todas sus formas. Está marcada por la escasa presencia de la Iglesia Católica y por una religiosidad popular proveniente de la cultura de la sierra.

"Yoli" necesitará aportes

"Ya había un grupo de tres misioneros, ahora viene el recambio y una de las misioneras es salteña, de Rosario de Lerma, ella se ha formado para la ocasión. Vamos a necesitar ayuda económica para sostener este trabajo de Yolanda", exhortó Mariela López, directora diocesana de la Pastoral Misionera de Salta en Rosario de Lerma. Para ayudar a la misión de "Yoli" se puede colaborar económicamente, habrá alcancías en algunas parroquias y en el obispado. Pueden contactarse los interesados: 4214306 obispado, o al 387 5720046 Mariela.