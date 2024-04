Dina cumplió 103 años y va por más

Dina Rueda cumplió 103 años de vida colmada de satisfacciones y un montón de anécdotas. Es una verdadera crónica viviente. Desde los quince años residió en Finca Carabajal, de la otra banda del río rosario. Todavía añora ese paraje donde compartió con su familia el comienzo de un poco más de un siglo de experiencias vividas. Lúcida, memoriosa, sigue con el ajetreo de su casa en barrio San José, al sureste de Rosario de Lerma.

Todavía cocina y da órdenes a sus familiares. Dina es toda una institución en esta comunidad. Se acuerda de los regalos y de los intendentes que cada año la vinieron a visitar en esta fecha. Dice que se cuida para comer, y de los ñoquis que les gusta cocinar. La celebración de este sábado será muy especial. Sus hijos, tuvo seis, y sólo cinco están vivos, 19 nietos, 65 bisnietos y 18 tataranietos. Nació en el otoño de abril de 1921. Sigue tan memoriosa como activa. Apenas alguien se acerca a su casa de la calle Gorriti, Dina sale y atiende: "Siempre fui activa. Ahora estoy un poco complicada con la respiración, pero bien de salud; creo que tengo para unos años más. Estoy en manos de Dios, que me ha dado la oportunidad de seguir al lado de los míos", cuenta sin trastabillar en su palabras Dina Rueda.

Ella siempre se caracterizó por su participación vecinal. Fue treinta años ordenanza en la escuela rural de Carabajal, siguió trabajando en el tabaco tras su jubilación. Fue parte de los vecinos que fundaron el Club Carabajal. También apoyó a algunos políticos de la zona, como a otros vecinos, durante siete décadas.

"Conservó los regalos, me gusta que me regalen. La mayoría de los intendentes de Rosario de Lerma me han venido a visitar en mi cumpleaños en estos tiempos. A varios de ellos los conozco de chicos o a su padres", cuenta la agraciada abuela. Dina ya no puede acceder al otro lado del río rosario a visitar Carabajal. Es complicado llevarla al otro lado de la banda, el cauce continúa creciendo. Entonces ayuda a cocinar, un guiso, quizás un locro, o su especialidad, los ñoquis caseros.

"Yo se cocinar de todo, lo que deseo lo hago. Hoy estábamos por hacer un estofado, pero vamos a hacer una sopita nomás, porque ayer comimos muchas cosas secas por mi cumpleaños, y como va a seguir el festejo el sábado hay que cuidarse", planifica con mucha lucidez Dina.

Al preguntarle sobre el secreto para mantenerse tan bien, la abuela responde reflexionado: "Solo Dios sabe el secreto que me dio tantos años. Porque yo como de todo, pero muy poquito. Me cuido. Siempre salgo a caminar, a tomar un poco de aire a la vereda de mi casa o en la cuadra, no me voy muy lejos. Con dos añitos más me conformo, diosito sabrá cuando él diga que nos vamos".

Todos los años Dina espera la reunión de la mayoría de su numerosa familia. Algunos llegaron de Buenos Aires, otros de distintos puntos de Salta. Dina tiene una buena memoria y a simple vista pareciera que no pasa el siglo de vida. Habla con todos, y se acuerda de cosas jamás contadas en Rosario de Lerma. Atesora recuerdos históricos del paraje Carabajal, allí donde todos lo indican como el comienzo de Rosario de Lerma antes de las crecidas del río, que obligaron con los años a la creciente comunidad, a radicarse de este lado de la banda, donde se forjó la actual ciudad de 44 mil habitantes.