Tarifazo: Empresarios del norte piden revisar el contrato con Edesa

La indignación es indisimulable por parte de la población en su conjunto, porque si hay algo que al comercio, al pequeño y mediano empresariado del norte de la provincia le pegó en la línea de flotación son las facturas del servicio de electricidad. Y es que solo en Tartagal, como lo mencionó en la reunión el intendente Franco Hernández Berni, en las últimas semanas tres panaderías debieron cerrar sus puertas, con todo lo que eso implica.

La reunión fue convocada por el propio Hernández Berni, por el ministro de Economía de la provincia, Roberto Dib Ashur y fue dirigida al sector empresario de los dos departamentos norteños que expusieron la situación dramática del sector, sus enojos en muchas de las alocuciones, pero también algunas propuestas concretas.

Después de escuchar la ponencia de unos 15 minutos de Dib Ashur, en la que se refirió a temas como la instalación de la Upateco en Tartagal para que los jóvenes norteños puedan capacitarse, o la puesta en funcionamiento de la Fábrica Textil para satisfacer la demanda regional de delantales, guardapolovos y uniformes de trabajo, como también al acondicionamiento del matadero y frigorífico local para que las faenas se puedan realizar en Tartagal entre otros proyectos que se encuentran en plena ejecución, los comerciantes fueron directamente al tema que les preocupa: la facturación de la empresa prestadora del servicio eléctrico, Edesa.

82 mil millones menos

Dib Ashur anticipó que el próximo 24 del corriente regresará a Tartagal "para traerles respuestas puntuales de cada caso y cada tema que se planteen y marcar una agenda para el norte de los temas que interesan de manera particular" y al hacer un panorama de la realidad económica de la provincia agregó que "los últimos 4 años Salta tuvo equilibrio fiscal, 2100 obras en ejecución, con sueldos iguales o por encima de la inflación y bajó en 177 millones de dólares su deuda".

El titular de la cartera económica explicó los recortes millonarios que sufrió la provincia "porque la Nación considera que son fondos discrecionales aunque respondan a leyes, a las disposiciones de los concejos de educación, salud, tecnología o seguridad. 6000 trabajadores salteños de la construcción se quedaron sin trabajo, 19 mil millones no se pudieron pagar porque se rompió la cadena de pago (de obras financiadas por la Nación), se retiraron los subsidios a la energía, al transporte y en los meses de enero, febrero y marzo son 82 mil millones de pesos menos que recibió Salta, que no se lo sacaron a este ministro, sino a los docentes, al que tiene que viajar en colectivo, al obrero de la construcción".

Revisar el contrato

Domingo Sabag asesor legal de la Cámara de Comercio e Industria de Orán, por su parte desglosó las facturas de electricidad que abona cada usuario salteño y explicó que la concesión del servicio otorgado a la compañía debe tener un control de eficiencia y eficacia pero que no se cumple" precisó el profesional oranense y criticó el rol que lleva adelante el ENRESP.

Cosas "sin sentido" en las facturas

Sabag dijo que "hay cosas que en la boleta de luz no tienen sentido" y detalló algunos ítems como la incidencia del alumbrado público, el cargo fijo (varía todos los meses y no sabemos porqué), el agregado del servicio de Aguas del Norte y de las tasas municipales que terminan engrosando los importes que el usuario debe abonar al momento de pagar la luz.

"Está en manos de la provincia atemperar el elevado costo de las boletas de luz para que exima del 23% de actividades económicas a la empresa, pero que terminan abonando los usuarios" propuso Sabag y agregó que "habría que revisar el contrato con Edesa y si es necesario llegar al rescate de la concesión. La Provincia no puede volcar la cabeza" dijo.

Un escenario complejo

Dib Ashur, al finalizar la reunión, consideró que fue muy fructífera "pero debemos tener claro que estamos en un escenario en el que la Nación comienza a retirarse con los subsidios, la suspensión de la obra pública, la provisión de medicamentos, el incentivo docente o los comedores escolares. La actividad económica empieza a caer y a impactar en la vida de cada ciudadano y por eso comprendemos la molestia. Ya nos habíamos reunido en mi despacho y les acercamos alternativas de solución como abonar las facturas en cuotas y sin intereses, o la suspensión de los aumentos por 120 días . Esta vez vinimos nosotros a ver qué propuestas nos hacen. En función de esto me vuelvo con todas las inquietudes que me expresaron y me reuniré con el Ente, con el área de de producción y de energía, con el propio gobernador y volveremos con soluciones concretas. El tema de revisar la concesión del servicio de electricidad la plantearé en el gabinete" dijo Dib Ashur.

AGENCIA TARTAGAL