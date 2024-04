Tartagal: Abril, una alumna de excelencia que se destaca por su empatía y solidaridad

Es un orgullo para sus papás y para los docentes de la Escuela de Educación Técnica N° 3109 OEA de Tartagal; y es que Abril Nicole Castillo quien cursa el segundo año del ciclo superior -cuarto año en las escuelas bachilleres-, tiene promedio 10 en todas las materias y se perfila como una chica académicamente brillante.

El año pasado, según explicó el director de la OEA el profesor Normando Villagra, la diputada nacional por Salta Emilia Orozco realizó una convocatoria para todos estos chicos salteños de niveles secundario, terciario y universitario y que registran promedios de excelencia, y Abril decidió inscribirse. No se trataba solamente de mandar sus datos sino también copias certificadas y autenticadas por cada establecimiento educativo y de acuerdo al libro matriz, de manera de no falsear ningún dato respecto de su desempeño académico. Esta semana nos informaron que Abril está primera y que le realizarán algún tipo de reconocimiento y aunque aún ni la institución escolar ni los papás sabemos específicamente de qué se trata el mismo, no deja de ser una enorme satisfacción que sea una alumna de la OEA la que tenga un promedio de 10 pero sobre todo por lo que Abril es como ser humano".

El profesor Villagra explicó que "Abril es un gran ejemplo para sus compañeros y para los chicos en edad escolar pero nada es producto de la casualidad. Su papá nos cuenta que a veces cuando están cenando se duerme de sentada porque está todo el día dedicada a estudiar pero no se limita a eso sino que es tan generosa con sus compañeros que en sus redes sociales, cuando algunos chicos faltan a clase, les comparte las tareas, se ofrece para ayudarlos. Es muy empática y eso tiene tanto valor como ser tan dedicada a los estudios porque muchas veces los alumnos destacados no comparten con toda generosidad con sus compañeros que no tienen su mismo rendimiento como lo hace Abril Castillo".

Villagra fue el año pasado profesor de Circuitos eléctricos y magnéticos, una materia que a los chicos les cuesta bastante pero ella como en el resto de las materias, tenía promedio 10. Pero tan meritorio como eso es que Abril es de una familia de papás trabajadores, que vive en el barrio Norte Grande y estudió la primaria en la escuela Cacique Cambaí donde también asisten niños de escasos recursos económicos; fue abanderada en el nivel primario y su destacada trayectoria a pesar de ser una niña es un gran ejemplo porque viniendo de una familia humilde y sencilla, estudiando siempre en escuelas públicas sabemos que con dedicación, con responsabilidad puede llegar donde ella se proponga" consideró el director de la OEA de Tartagal.