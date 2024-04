Rosario de la Frontera: Lo pateó un caballo y necesita ayuda para operarse

Mauro Nahuel Ibáñez, un joven padre de familia de Rosario de la Frontera, días atrás tuvo la desgracia de ser pateado por un caballo, lo que le provocó una quebradura en una pierna y lesiones en las costillas. El joven, de 25 años, necesita de manera urgente someterse a cirugía, ya que está corriendo riesgo de perder la pierna. No obstante, para poder operarse debe comprar un clavo que tiene un valor de 700 mil pesos.

Lamentablemente, no tiene trabajo ni obra social, por lo que está vendiendo números de rifa y ya dejaron varias cajas en los comercios rosarinos para que la gente pueda colaborar. También se puede hacer una transferencia al CBU: 0140371603701352188969.

"Hace diez días un caballo me pateó de atrás, me quebró una pierna y quedé totalmente incapacitado", manifestó a El Tribuno Mauro. Y agregó: "El problema es que ahora necesito conseguir un clavo que cuesta 700 mil pesos. Es de manera urgente para poder operarme, ya que mi pierna está peligrando de una infección. Hasta que logre juntar el dinero me pusieron un yeso".

"Acudo a la solidaridad de la gente para que por favor me ayude con lo que sea. Por el momento, junto a mi familia, estamos vendiendo números de rifa y también se dejaron cajas en varios comercios de la ciudad", indicó.

A raíz del accidente, el joven contó que se encuentra muy dolorido y que por las noches no puede dormir de tanto dolor. Entre otras de las necesidades, señaló que requiere calmantes. "Lo que también me está haciendo falta son los medicamentos, en especial, calmantes para el dolor, porque yo no tengo trabajo y no cuento con dinero para poder comprarlos. Si alguien me puede colaborar con eso, sería de gran ayuda porque tengo las costillas fisuradas y ya no aguanto el dolor", relató con angustia.

Como si fuera poco, contó que "el yeso que me pusieron, lo tengo cortado porque el segundo día que estuve internado en el hospital, se me inflamó mucho la pierna y lo tuvieron que cortar, entonces ahora ya pasaron 10 días del accidente y el hueso me molesta y me duele muchísimo. Yo no sé si me duele porque se está infeccionando por dentro o porqué, pero esto es una lucha. En la noche no puedo dormir del dolor de las costillas y del hueso que tengo suelto en la pierna".

Además recalcó: "Tengo que operarme urgente, justamente por el hueso suelto, ya que el doctor me dijo que si sigo con el hueso así, se viene una infección y me van a tener que cortar la pierna y eso me tiene muy afligido y por eso es que busco y necesito de la ayuda de todos".

"Sé que en Rosario de la Frontera hay gente muy buena que siempre ayuda y si hay algún político que lee esta nota, también le pido que por favor me dé una mano porque tengo 25 años y una nena de 9 años y un bebé de un año y medio, entonces si me llegan a cortar la pierna, después va a ser imposible volver a trabajar", concluyó.