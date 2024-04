Río Piedras:Vecinos piden que se termine la planta potabilizadora

Vecinos de Río Piedras desde hace tiempo se vienen quejando por cortes y la excesiva turbiedad en el agua, por lo que reclamaron que se termine la obra de construcción de la planta potabilizadora para terminar con un problema histórico que sufre la localidad. Hasta el último vienes el agua continuaba saliendo turbia como consecuencia de las crecidas que viene teniendo el río por las lluvias.

"Sigue saliendo turbia y venimos con esta problemática desde hace más de 40 días. Todo esto comenzó, nuevamente a fines de febrero y hubo un mes completo que no tuvimos agua. En este abril hubo días que si tuvimos agua más clara, pero salía como una limonada, con mucho olor a cloro; y desde el jueves pasado volvió la turbiedad. No es potable, ni apta para el consumo humano", dijo Carolina Abud, una vecina del barrio centro de Río Piedras.

"Lo que sale por los grifos no sirve para cocinar ni para lavar la ropa. Venimos reclamando desde hace tiempo, pero no recibimos respuestas concretas a esta problemática que sufrimos. El mes pasado se viralizaron fotos y videos en los que se observa que el agua salía negra y con un olor insoportable", destacó.

"Somos clientes de Aguas del Norte, dicen que nos van a descontar el 50%, pero nosotros entendemos que no nos tienen que cobrar nada porque no prestaron un servicio como corresponde. Pedimos que se termine la obra de construcción de la planta potabilizadora porque se hicieron inversiones y la obra sigue igual y ahora está paralizada. Según se publicó hubo dinero en el 2017, en el 2020 y en el 2022 fue la mayor suma que fueron unos $91 millones. Dijeron que los trabajos iban a avanzados en un 85,52%, que estaba casi lista. Pero luego el presidente de Aguas del Norte, (Ignacio) Jarsún dijo que va en un 40%, nada más", detalló Abud.

"Hicimos todos los reclamos correspondientes porque nos habíamos juntado un grupo de vecinos y los formalizamos tanto en Aguas del Norte como en el Ente Regulador. Presentamos notas en las dos entidades. Hasta venimos pensado en presentar un recurso de amparo porque el agua sigue saliendo en malas condiciones", dijo Daniela Soria, otra vecina de la localidad.

"Todavía no tenemos solución y nos cobran por un servicio que no se presta como corresponde y encima les otorgaron aumentos, lo que sigue perjudicando a los vecinos. Es un recurso que se necesita para vivir, queremos dejar en claro que nuestro reclamo es justo y que no tiene nada que ver con la política", remarcó.

Otra obra paralizada

Aguas del Norte confirmó que se descontará el 50 por ciento de la factura a los usuarios de las localidades de Río Piedras y Lumbreras. La decisión se tomó por las incidencias que sufrió el servicio como consecuencia de la crecida del río que afectó las instalaciones de captación.

El presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, anunció la medida y dijo que el descuento sobre el mes de abril se verá reflejado en las facturas que los usuarios reciban en mayo. La intendente de Río Piedras, Moira Dantur, se había reunido con Jarsún para plantear la problemática.

Jarsún señaló el mes pasado que desde la empresa se trabaja fuertemente asistiendo al municipio, tratando de estar siempre al lado de la gente, y además trabajando en el río, tratando de canalizar y que el impacto sea menor y que se normalice el servicio lo antes posible.

"Somos conscientes de la situación y hemos tomado la decisión de hacer un descuento en la facturación del mes de abril, lo que se va a ver impactado para el mes de mayo, del 50% de la tarifa, teniendo en cuenta que estuvieron varios días sin el servicio", afirmó el titular de Aguas del Norte y agregó que "queremos estar siempre tratando de que los problemas se resuelvan y que la gente vea además que el servicio que paga les llega como corresponde".

Por otro lado, Jarsún recordó que "hace tiempo esperamos que se termine de ejecutar una obra muy importante en Río Piedras, que es la nueva planta potabilizadora", pero que "el problema que tenemos es que esta obra viene financiada por Nación, y todos saben lo que está sucediendo con las obras, con ese financiamiento, que están demoradas o paralizadas, y eso nos complica mucho".

Indicó asimismo que esta obra tiene un 40% de ejecución y significará la solución definitiva al problema que tiene Río Piedras.