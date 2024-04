Tartagal: Denuncia penal contra exfuncionarios municipales

Estela Acevedo, trabajadora eventual del municipio y madre de varios niños, asegura que después de hacer múltiples reclamos por lo que para ella era una situación irregular, recibió esta respuesta por parte del contador Sergio Jure, quien era el secretario de Hacienda de la gestión del exintendente Mario Mimessi: "Hacé lo que quieras, pero te vamos a sacar las ganas de comer".

La información tomó relevancia días después de que el Concejo Deliberante conformara una comisión para investigar la conducta del actual concejal Jure. Acevedo contó que la denuncia penal la hizo el año pasado, sin que hasta el momento la Justicia la haya citado para ratificarla o aportar alguna evidencia. "Me fui a denunciarlos a todos, porque el mismo contador que hoy es concejal me dijo que haga lo que quiera; y lo que quiero es saber por qué cinco personas cobraban planillas quincenales y porqué en el banco habían dos cuentas, todo a mi nombre ", detalló. Agregó luego: "Tengo todo para demostrar que digo la verdad, solo falta que la Justicia se decida a investigar. En enero fui al juzgado y me dijeron que estaban en feria, volví en febrero y me dijeron que hay que esperar. Regresé hace pocas semanas y me dijeron que ya van a pedir informes al municipio. Soy una mujer humilde, prácticamente sostén de familia y así pasen años nunca voy a dejar de reclamar, porque tengo la seguridad que algo muy extraño pasaba ahí adentro".

Descuentos y firmas

Estela Acevedo recordó: "Comencé hace cuatro años como planillera, porque trabajé para la campaña del exintendente Mimessi. Cuando falleció mi suegro me dieron una planilla por lo que me mandaron al CIC sur. Ahí trabajo hasta hoy haciendo contención, enseñando manualidades, dando clases de cocina, entre otras tareas". Explicó, además, que en agosto de 2023, cuando le tocó cobrar la quincena notó que le habían hecho un descuento. "Le reclamé al encargado de los pagos de nombre Marcelo y me dijo: tenés que ver el tema con el jefe de Gabinete, Américo Castro. Lo fui a ver. Cuando le hice el planteo sacó una planilla con un importe que no tenía ni el monto que yo había cobrado, ni mi firma. Entonces le dije que esa firma no era mía, que era falsa y yo no cobré ese importe".

Estela relató que con Castro "fuimos a verla a la secretaria de Gobierno, Natalia Loria, y ella nos dijo: No tengo ni idea, cuando en realidad yo había trabajado en la campaña y todos me conocían, pero lo dejé pasar… Ahí me día cuenta que algo muy raro sucedía con el pago a los planilleros".

Estela siguió con los reclamos hasta que un día Jure le sugirió: "Hacé lo que quieras pero te vamos a sacar hasta las ganas de comer… "

Caso para investigar

"Hasta fui a verlo al asesor legal de la gestión de Mimessi, que también me salió con evasivas, pero me mostró la fotocopia de otra planilla que no era la que yo firmé, ni la que tenían los otros funcionarios. O sea que íbamos por cinco copias distintas pero todas con mi nombre. Pero yo seguía como planillera. En noviembre el encargado de pagarnos me llamó y me dijo: "Estela, ahora no te voy a pagar yo, te hicimos cuenta en el banco, porque acá no queremos verte más". Fui al Macro y la empleada me dijo: "Señora usted tiene dos cuentas, o sea que maneja dos tarjetas. Ahí ya no entendía más nada".

Ahora el Concejo Deliberante local conformó una Comisión Investigadora.