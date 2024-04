Falta menos: necesita reunir $300 mil para ingresar a cirugía

Mauro Nahuel Ibáñez, de 25 años de edad, semanas atrás tuvo el infortunio de ser lesionado por un caballo en Rosario de la Frontera. A causa del impacto, sus costillas quedaron dañadas y una de sus piernas, se quebró en tres partes.

Tras el accidente con el equino, fue internado en el hospital local, lo enyesaron y le dijeron que debe someterse de manera urgente a cirugía para no perder su pierna. Pero antes, tiene que comprar un clavo que tiene un costo de 770 mil pesos.

Desgraciadamente no tiene trabajo ni obra social, motivo por el cual su familia dispuso números de rifa para la venta y dejaron varias cajas en los comercios rosarinos para que la gente pudiera colaborar.

Mauro, días atrás también se comunicó con El Tribuno para pedir ayuda y posteriormente a la publicación y la viralización en las redes sociales, logró recaudar con las rifas y las transferencias al CBU, un total de 470 mil pesos.

Una semana de límite

El mayor problema, es que ahora le faltan 300 mil pesos para reunir la totalidad del dinero y debe hacerlo, en una semana, que es el tiempo máximo para poder operarse.

Afligido pero también esperanzado, expresó a El Tribuno su agradecimiento a todos los que colaboraron las últimas semanas. "Hace un rato estábamos haciendo las cuentas junto a mi hermana y gracias al dinero que nos donó la gente, logramos reunir 470 mil pesos y el clavo, ahora sale 770 mil pesos, o sea que ahora nos falta 300 mil pesos para poder comprarlo y finalmente ingresar a cirugía, en la capital salteña".

"Tenía la esperanza de juntar todo el dinero, pero lamentablemente no llegamos, por eso le quería pedir a la comunidad rosarina y a todos los que se hagan eco de esta nota, que por favor, una vez más se pongan la mano en el corazón, que me ayuden y me den un último impulso para juntar el dinero que falta", manifestó con mucha preocupación.

Faltan 300 mil pesos

Y recordó; "Lo bueno, es que ya falta menos que antes, pero el problema es que me dieron como máximo diez días para estar con el yeso y es el mismo tiempo que tengo para poder recaudar los otros 300 mil pesos".

Vale señalar que el joven es padre de familia, tiene dos hijas menores de edad y en el momento que se accidentó, estaba en búsqueda de trabajo. Al encontrase en esta situación, postrado en su cama, no puede hacer nada más, que intentar recuperarse para sacar a su familia adelante.

Los que quieran colaborar, puede efectuar su depósito al CBU: 0140371603701352188969.

Mauro indicó: "Por favor le pido a la gente que me colabore, porque lo único que quiero es volver a caminar, pero sé que antes, tengo que hacer la rehabilitación y para eso, también se necesita dinero. Y si tengo que trabajar para devolver ese dinero, no hay problema, apenas me recupere, lo pago con trabajo, ya que tengo que caminar y estar bien para sacar adelante a mis hijos".

El agradecimiento

"Agradezco a todas las personas por haberme colaborado con la compra de números, a los que me donaron los premios, a los que se ofrecieron para vender las rifas, a los locales que me dieron permiso para poder poner las cajitas y también a la señora Roxi Robles por tener un corazón muy grande al igual que el señor Cristian Elvira, un gaucho de buen corazón que no dudó en ir a verme y acercarme su donación", agregó.

Por otro lado, aseveró que desde el accidente, está "muy dolorido" y no puede dormir por las noches.

"Mi dolor es cada día y cada noche, peor. Mis calmantes no hacen efecto y la verdad que siento un dolor muy feo ya que tengo tres quebraduras en una sola pierna. Solo le pido a Dios que me ayude porque se me caen las lágrimas al ver que ni siquiera puedo acompañar a mi hijo a algún lado ya que estoy postrado e incapacitado", concluyó.