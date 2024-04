Vecinos del norte de Salta harán un apagón masivo en contra del tarifazo de Edesa

Los aumentos en las boletas de luz impacientan a los vecinos. En el norte de Salta decidieron manifestarse en contra del último tarifazo de Edesa y este viernes harán un apagón de 15 minutos.

Josefa Cardozo, quien integra la Asamblea de Usuarios, que realizaron acampe y otras protestas en referencia a los aumentos y deficiencias en el servicio de luz, intentó ayer por la tarde participar de la reunión con los ministros y la Cámara de Comercio, pero destacó que "me recibieron en la puerta y no me dejaron entrar, la reunión era bastante secreta, porque no dejaron participar incluso ni a la prensa". Remarcó que le informaron que el tarifazo de las boletas de febrero y marzo quedarán firmes para los vecinos y se podrá pagar en cuotas, que sólo habrá descuentos para comerciantes a partir del mes de mayo.

En base a estas respuestas, vecinos de la Asamblea de Usuarios solicitaron la refacturación de las boletas de febrero y marzo al mes de enero "ya que son boletas que podíamos llegar a pagar", informó Cardozo. La vecina informó además a El Tribuno que en asamblea decidieron realizar un apagón este viernes con una duración de 15 minutos, desde las 20, en reclamo a los aumentos y la deficiencia en el servicio. En la Asamblea participaron alrededor de 100 vecinos de Orán, Hipólito Yrigoyen, además se suma Embarcación.

Boleta de luz con un monto que supera los 300 mil pesos.

"En enero hubo vecinos que pagaron 28 mil pesos, en febrero 91 mil pesos y marzo ya les llegó la boleta a 130 mil, pero hay facturas mucho mas caras". Además agregó que hay jubilados a quienes les llegaron boletas con un incremento importante y se les complica pagarlas.

Petitorio al Ente

Josefa Cardozo recordó que el 18 de marzo entregaron al Ente Regulador un petitorio con 8 puntos, donde incluyen suspender cortes del servicio por falta de pago, retrotraer el valor del KW al costo de enero, detalle de obras en ejecución para mejoras del servicio, entre otros.

El pedido cuenta con la firma de los integrantes de la Asamblea de Usuarios y fue recibido en mesa de entrada del Ente Regulador el pasado 19 de marzo. Aún no recibieron respuestas a sus pedidos.