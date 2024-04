Tartagal: Feriados sin colectivos urbanos por una decisión arbitraria

Más de un 70 por ciento de los usuarios del transporte urbano de pasajeros de Tartagal permanecieron desde el día Jueves Santo hasta el martes 2 de abril sin servicios por la decisión, según los trabajadores de la empresa de colectivos 13 de Junio, que tomó el propietario de la misma, el abogado Víctor Hugo Belmont.

"Nos ordenó que suspendamos el servicio ese fin de semana largo y todos los feriados, porque dice que no le conviene hacer funcionar el transporte y pierde plata", expresó con toda claridad el delegado de los trabajadores de esa empresa, Rafael Ruiz, en relación a la molestia y enojo que la falta del servicio produjo en los vecinos de Tartagal y alrededores este fin de semana extralargo.

Seis días sin servicio

Ruiz aclaró que "no se trata de un paro de actividades por parte de los trabajadores. Es cierto que estamos reclamando por el despido de 7 compañeros que se efectivizó antes de que comience el fin de semana largo de Pascua; pero nosotros no hemos tomado la decisión de no trabajar, sino que fue el Dr. Belmont, que nos bajó la orden de que los coches no salgan durante los feriados".

"Lamentablemente no podemos hacer nada, aunque esta medida también nos perjudica a nosotros" precisó el delegado.

Ruiz relató que "el miércoles 27 de marzo, cuando estábamos esperando el diagrama de trabajo para todo el fin de semana largo, nos avisaron que habían despedido a unos compañeros, y ese mismo día nos dijeron que la empresa recién volvía a trabajar el miércoles 3 de abril por una decisión del Dr. Belmont".

"Ninguno de los siete recorridos que tiene la empresa 13 de Junio prestó servicio, salvo los otros que están a cargo de otras dos empresas que prestaron el servicio de manera normal. Hace 3 semanas que no me informan nada, pero lo que el dueño argumenta es que no se venden boletos los días feriados y por eso solo trabajamos de lunes a viernes, porque dice que se gasta combustible y no se justifica", señaló.

El delegado de los trabajadores de la empresa 13 de Junio agregó: "No es la primera vez que se suspende el servicio, sino que ya van tres fines de semana con esta modalidad. Por supuesto que ninguna empresa de transporte puede dejar sin servicio porque no venden suficientes boletos, ese no puede ser argumento. Eso no es solo un perjuicio para los usuarios, también es para los trabajadores".

Sueldo en cuotas

"A nosotros la semana pasada nos terminaron de pagar el sueldo de enero en cuotas y todavía nos deben febrero y marzo, pero yo supongo que la AMT, la Dirección de Transporte y el Concejo Deliberante de Tartagal, que es el que autoriza este servicio, deben estar al tanto de todo", dijo Rafael Ruiz en diálogo con El Tribuno.

Agregó: "Tenemos 7 compañeros que han sido despedidos y el Dr. Belmont dice que les va a pagar las indemnizaciones el 10 de abril. Pero además el servicio de por sí es deficitario, porque tenemos un solo coche por linea y si bien el propietario dice que todo obedece a que se cortaron los subsidios al transporte, este tema de la empresa 13 de Junio lleva años en las mismas condiciones".

Se espera la intervención de las autoridades para regularizar el servicio.

"Correspondería suspender a la empresa"

Finalmente Ruiz, el delegado de los trabajadores de la empresa de Transporte Urbano 13 de Junio, propiedad del abogado Belmont, manifestó: "Tanto los usuarios como los trabajadores necesitamos alguna acción en concreto por parte de los organismos y las autoridades competentes. Lo que correspondería es suspender a la empresa, hacer una nueva licitación, regionalizar el transporte en el norte para que en la zona se reciban los subsidios de Provincia y de Nación, lo mismo que sucede con Saeta, pero son decisiones que escapan a los trabajadores".