La Panadería Social será, por ahora, será un centro de contención

Días atrás, una madre de uno de los adolescentes que concurre a la Panadería Social "Corazón Caliente", en la ciudad de Rosario de la Frontera, manifestó a El Tribuno sus quejas porque el lugar, desde hace varios meses "no cumple con el rol ni la labor para la que había sido creada en sus inicios".

Luego de la publicación periodística, la secretaria de Acción Social de Rosario de la Frontera, Estela Fernández, mantuvo una reunión con los padres y los chicos, adolescentes y adultos con capacidades diferentes que concurren a la panadería.

Si bien el objetivo de la reunión era aclarar y explicar cuál es la situación actual y las acciones que se desarrollarán a futuro, en un momento acalorado, terminaron saliendo a la luz diversas cuestiones irregulares.

Hacían y vendían el pan

Cabe recordar que los chicos y adultos de la panadería, luego de elaborar el pan, salían todos los días a recorrer las calles para poder vender sus productos.

Sin embargo, se supo que los chicos no tenían seguro para salir a la calle, lo que causó una gran sorpresa e indignación de los padres, a quienes les habían asegurado que tenían dicho seguro.

Otro dato no menor, que también causó revuelo y mucha bronca entre los presentes, es supuestamente, que la anterior encargada de la panadería, que a su vez estaba a cargo de la Oficina de la Discapacidad, Gladis Solís, tía del exintendente Gustavo Solís, "cuando los chicos se ponían rebeldes, ella le pegaba dos gritos y se calmaban". Al oír esto, varias de las madres se quejaron porque afirmaron que "no tenían idea que algo así sucedía en la panadería con sus hijos".

Sí hay colación

Otra de las problemáticas que se mencionó en torno a este caso, es que "ya no le daban el desayuno a los concurrentes y se les pedía que desayunaran en sus casas", por lo que doña Paz, manifestaba que "había varios chicos de bajos recursos para quienes el desayuno de la panadería era esencial e imprescindible".

La respuesta ante esta queja, fue que "si bien no hay desayuno, sí les dan una colación cuyos gastos corren por cuenta de la Municipalidad, al igual que el transporte que los lleva, los trae y tienen un seguro para hacer su actividad física y ser transportados, cuando antes, no contaban con ningún seguro para salir a vender".

Un lugar de contención

A medida que transcurría la reunión, en un clima algo acalorado, se informó que por el momento el lugar no funcionará como panadería, pero sí como un lugar de contención. En ese contexto, la secretaria de Acción Social, aseguró que "cuando esté todo en orden y de manera legal, la panadería reabrirá sus puertas y la ventas, se llevarán a cabo allí y los chicos ya no tendrán que salir a recorrer las calles como lo hacían los últimos años".

"Por el momento no está funcionando lo que sería la producción de panadería", señaló a El Tribuno la funcionaria, al finalizar la reunión y detalló: "Tal como se les explicó a los papás, en el mes de enero se tomó esta decisión, primero porque uno de los hornos, nunca estuvo habilitado por parte de la empresa Gasnor y ahora, esta nueva gestión ya ha realizado los trámites para que lo habiliten".

Las ventas se realizarán dentro del edificio

Con la expectativa puesta en la reactivación de la Panadería Social en el corto tiempo, la funcionaria de la comuna admitió que aún no hay fecha definida para esto.

"No tenemos una fecha específica de cuándo volverá a funcionar en la producción de panificados, no obstante, esperamos que sea pronto y apenas arreglemos el tema de las maquinarias", agregó y recalcó: "Cuando esté todo solucionado, va a volver la producción y no se va a exponer más a los chicos saliendo a las calles, sino que se promocionará en las redes y se invitará a la comunidad que se acerque y compre allí".

Otros talleres

Por otro lado, Fernández informó que "se está trabajando para poner en funcionamiento una huerta porque hay varios chicos que no quieren o no realizan trabajo de panadería porque no les gusta ese oficio. Entonces estamos trabajando para agregar otro taller para poder hacer la inserción laboral dentro de la comunidad y de esta forma cumplir con el fin social que esta institución persigue", expresó la titular del área social.

Más de treinta asistentes

La titular del área social de la comuna recordó que al lugar "acuden más de treinta personas que tienen entre 18 a 45 años, es decir que hay una diversidad etaria y desde acá, tenemos que hacer varias actividades para contenerlos" aseguró.

"De igual manera todos ellos tienen un ingreso a través de su carnet de discapacidad y el Municipio les sigue brindando una ayuda, que quizás sea poco, pero que en ningún momento se cortó y que quede claro, que no es un sueldo sino una ayuda que el Gobierno a través del municipio les seguirá dando".

"El objetivo de esta gestión, es reinsertarlos laboralmente con algún oficio en el que tengan habilidades y que realmente a los chicos les guste y que puedan trabajar, ya sea en un lugar municipal o en algún comercio, ya que sabemos que hay una gran predisposición por parte de la comunidad de insertarlos a estos chicos", acotó Estela Fernández.